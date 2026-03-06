Πάτρα: Στο ναό Αγ. Ανδρέου απόψε ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος για τους Β' Χαιρετισμούς

Συνεχίζεται το πρόγραμμα του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου κατὰ την Μεγάλη Τεσσαρακοστή και απόψε Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, στις 7 μ.μ. θα προεξάρχει στην ακολουθία των Β’ Χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό του Πολιούχου Αποστόλου Ανδρέου.

Την Κυριακή 8 Μαρτίου: (Β’ Νηστειών) στις 7 π.μ. ο κ.κ. Χρυσόστομος θα προεξάρχει στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας, Πατρών όπου θα τελεστεί & το ετήσιο ιερό Μνημόσυνο του Πρωτοπρεσβύτερου Ερμολάου Μασσαρά.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 8/3 θα τελέσει τον Γ’ Κατανυκτικό Εσπερινό στον ιστορικό Ιερό Ναό Παντανάσσης, Πατρών όπου θα κηρύξει και το Θείο λόγο.

Να θυμίσουμε πως την περασμένη Κυριακή 1η Μαρτίου που ήταν η Κυριακή της Ορθοδοξίας ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος ήταν στην Αθήνα και συλλειτούργησε μαζί και με άλλους αρχιερείς προεξάρχοντος του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, παρουσία και του εξοχότατου Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα.

Τέλος να αναφέρουμε πως την Δευτέρα 9 Μαρτίου στις 7 π.μ. ο κ.κ. Χρυσόστομος σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων στον Ιερό Ναόν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, στο άνω Καστρίτσι.