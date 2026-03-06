Στην πλατεία Κοτζιά ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας The Riders - ΦΩΤΟ

Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες στο μέγαρο του δήμου Αθηναίων, στην πλατεία Κοτζιά, όπου θα πραγματοποιηθεί μέρος των γυρισμάτων της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ, «The Riders».

Το τεχνικό προσωπικό της παραγωγής βρίσκεται από νωρίς στον χώρο, μεταφέροντας διαρκώς εξοπλισμό στο πίσω μέρος του δημαρχείου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, σκηνές της ταινίας αναμένεται να γυριστούν στον χώρο του Ληξιαρχείου.

Λίγα λεπτά πριν από τις 15:00 ο διάσημος ηθοποιός έφτασε στην πλατεία Κοτζιά και κατευθύνθηκε στο καμαρίνι του, ενώ η περιοχή γύρω από το δημαρχείο έχει μετατραπεί σε κινηματογραφικό σκηνικό.