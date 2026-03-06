Back to Top
Akylas – Eurovision 2026: «Μάγεψε» στη σκηνή του εθνικού τελικού του Σαν Μαρίνο

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, πολύ χαρούμενος που θα εκπροσωπήσω τη χώρα μου σε έναν τόσο μεγάλο διαγωνισμό», είπε ο καλλιτέχνης

Ο Akylas έγινε και πάλι special guest, αυτή τη φορά στον β’ ημιτελικό του «San Marino Song Contest» για την Eurovision 2026 το βράδυ της Πέμπτης (5/3/2026), με αυτόν να τραβάει όλα τα βλέμματα στη σκηνή.

Ο Έλληνας εκπρόσωπος στη φετινή Eurovision, Akylas,  έδωσε το παρών στη διοργάνωση που αναδεικνύει τον καλλιτέχνη του Σαν Μαρίνο και ερμήνευσε το «Ferto», που συνεχίζει να «σκίζει» σε όλη την Ευρώπη.

Ο καλλιτέχνης φορώντας τις κλασικές του πορτοκαλί μπότες, που έχουν γίνει viral, εμφανίστηκε μόνος επί σκηνής, χωρίς τους τέσσερις χορευτές που τον συνόδευσαν έως τώρα, και μετά το τέλος της ερμηνείας του μίλησε στους παρουσιαστές για το ταξίδι του προς τη Eurovision.

«Προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένος στη δουλειά μου, κάνουμε πολλές πρόβες. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, πολύ χαρούμενος που θα εκπροσωπήσω τη χώρα μου σε έναν τόσο μεγάλο διαγωνισμό.

Πριν από 3 μήνες τραγουδούσα απλώς στους δρόμους της Αθήνας, για να βγάλω λεφτά για το ενοίκιό μου και τώρα πηγαίνω στη Eurovision», δήλωσε ο Akylas, τονίζοντας σε όλους να μην σταματήσουν να ονειρεύονται.

