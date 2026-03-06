Κατερίνα Καινούργιου: Το σάντουιτς και τα σχόλια προς τον σκηνοθέτη - «Γιατί με δείχνεις;»

Δείτε το βίντεο
Η στήλη με τα ζώδια είχε ξεκινήσει και η Κατερίνα Καινούργιου αποφάσισε να φάει το σάντουιτς που είχε δίπλα της, όσο η αστρολόγος έδινε τις προβλέψεις της.
Όμως ο σκηνοθέτης της εκπομπής αποφάσισε… να καλύψει πόσο πεινούσε.
Ο σκηνοθέτης της εκπομπής της «Super Κατερίνα», Δημήτρης Σταματόπουλος, την έδειξε να τρώει με την παρουσιάστρια να λέει στον αέρα: «Γιατί με δείχνεις ρε παιδάκι μου; Γιατί με δείχνεις;».
Ο σκηνοθέτης συνέχισε να δίνει πλάνα στον αέρα, με την Κατερίνα Καινούργιου να μην κρύβει την ενόχλησή της. Όταν η παρουσιάστρια αναστέναξε, η αστρολόγος την ρώτησε «Αχ για τους τοξότες;», με την Κατερίνα Καινούργιου να απαντά: «Αχ για τον Δημήτρη τον σκηνοθέτη. Τίποτε… Κάτι δικά μου… Θα του χαλάσει η μέρα μετά».
Δείτε το βίντεο:
