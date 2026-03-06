Πάτρα: Εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά

Εγκληματική ομάδα που διακινούσε ναρκωτικά στην Πάτρα εξάρθρωσε η Αστυνομία, συλλαμβάνοντας τέσσερις άνδρες και έχοντας κατασχέσει μεγάλες ποσότητες κάνναβης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, εγκληματική ομάδα, (συμμορία), που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην Πάτρα.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν, χθες, στην Πάτρα, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, τέσσερις ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, (συμμορία), διακίνηση ναρκωτικών και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, οι τρεις κατηγορούμενοι μετέβησαν χθες με αυτοκίνητο σε εταιρία ταχυμεταφορών στην Πάτρα, όπου παρέλαβαν για λογαριασμό του τέταρτου κατηγορούμενου δέμα, προερχόμενο από τις Η.Π.Α, που περιείχε -3- κιλά και -400- γραμμάρια κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν, ενώ οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν άμεσα από τους αστυνομικούς.

Στη συνέχεια οι τρεις συλληφθέντες, στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, επικοινώνησαν και συναντήθηκαν με τον τέταρτο κατηγορούμενο, προκειμένου αυτός να παραλάβει το δέμα με την κάνναβη και να τους προμηθεύσει αντίστοιχα με ναρκωτικές ουσίες.

Άμεσα επενέβησαν οι αστυνομικοί και ακινητοποίησαν τον κατηγορούμενο, ο οποίος αντιστάθηκε κατά την σύλληψή του, απωθώντας τους αστυνομικούς με λακτίσματα και γροθιές, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -45- γραμμάρια κάνναβης, -1.020- ευρώ και -2- γραμμάρια κοκαΐνης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορούμενου στην Πάτρα, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:

-1.451- γραμμάρια κάνναβης,

-943- ναρκωτικά δισκία,

-1- ζυγαριά ακριβείας,

-κινητά τηλέφωνα και

-3- χάρτινους κυλίνδρους κατάλληλους για αποθήκευση.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ κατασχέθηκαν δυο αυτοκίνητα ως μέσα τέλεσης αξιόποινης πράξης.