Μέση Ανατολή: Δύο πτήσεις επαναπατρισμού αναμένονται σήμερα από το Ομάν

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή, με το υπουργείο Εξωτερικών και τις αρμόδιες υπηρεσίες να παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής.

Σήμερα Παρασκευή (6/3) αναμένονται να έρθουν με δύο πτήσεις από τη Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Ομάν και άλλοι Έλληνες πολίτες. Η πρώτη έχει προγραμματιστεί με τη sky express στις 15:30 και η δεύτερη με Aegean στις 21:30 το βράδυ.

Ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού θα προγραμματίζονται και τις επόμενες ημέρες εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Ήδη 379 Έλληνες επέστρεψαν στις 3, 4 και 5 Μαρτίου σε ελληνικό έδαφος, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των διπλωματικών και προξενικών αρχών, σε συνεργασία με αεροπορικά και άλλα μεταφορικά μέσα