Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στο PatrasIQ 2026

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή της στην 9η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – PATRAS IQ 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 27,28 Φεβρουαρίου και την 1η Μαρτίου 2026.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε το έργο και τις δράσεις της μέσα από το περίπτερο Νο 19 & 20 στο φουαγέ του 1ου ορόφου, όπου πλήθος επισκεπτών ενημερώθηκε για τον ρόλο και τις προοπτικές της επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και για τη συμβολή του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας στην ομαλή και αποτελεσματική ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας.

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας διοργάνωσε Συνεδρία, η οποία προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς, στελέχη εκπαίδευσης, φορείς και επισκέπτες της έκθεσης καθώς και πλήθος μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων. Η Συνεδρία συντονίστηκε από τον κ. Ραβασόπουλο Γιώργο - Συντονιστή Μαθητείας ΠΔΕΔΕ και την κα. Μπρούλια Βασιλική - Υπεύθυνη Υποστήριξης Μαθητείας ΠΔΕΔΕ.