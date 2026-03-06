Κύπρος: Ήχησαν και πάλι σειρήνες στο Ακρωτήρι της Κύπρου - «Μείνετε στα σπίτια σας, απομακρυνθείτε από τα παράθυρα»

Πόλη φάντασμα το Ακρωτήρι στην Κύπρο λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή

Νέος συναγερμός στο Ακρωτήρι της Κύπρου καθώς ήχησαν και πάλι οι σειρήνες λίγο πριν τις 10 το πρωί. Μισή ώρα μετά ο συναγερμός έληξε. Το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι Ακρωτηρίου αναφέρει: Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμένετε περαιτέρω οδηγίες.

Η κοινότητα Ακρωτήρι, στην Λεμεσό της Κύπρου, έχει μετατραπεί σε πόλη-φάντασμα, καθώς η αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή φέρνει αβεβαιότητα και φόβο στην περιοχή. Όπως καταγράφει η ισπανική εφημερίδα El País στην αγγλική της έκδοση, το σκηνικό στο Ακρωτήρι τις προηγούμενες ημέρες ήταν ανατριχιαστικά ήσυχο: τα τραπέζια σε ταβέρνες και καφετέριες παραμένουν έτοιμα για πελάτες, αλλά οι επιχειρήσεις είναι κλειστές και οι δρόμοι σχεδόν έρημοι. Ο ιδιοκτήτης ενός τοπικού καφέ ανέφερε: «Οι περισσότεροι έχουν φύγει», εξηγώντας ότι οι μόνοι πελάτες που απομένουν είναι μια ομάδα δημοσιογράφων. Το καφέ άνοιξε ξανά το απόγευμα της Τρίτης, μετά την αναγκαστική εκκένωση της Δευτέρας.

Ο Ανδρέας, ο τοπικός κρεοπώλης, ήταν σχεδόν ο μόνος που αρνήθηκε να φύγει από την πόλη. «Θα περάσω δύο μέρες σε ξενοδοχείο; Ούτε με τίποτα! Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει,» είπε, μιλώντας μέσα σε ένα κατάστημα χωρίς πελάτες. Η επίθεση στη βρετανική βάση

Η αιτία για αυτή την ηρεμία είναι η πρόσφατη επίθεση με ιρανικά drone κατά της στρατιωτικής βάσης Ακρωτηρίου, η οποία έχει στρατηγική σημασία για τις βρετανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Η επίθεση, που προκάλεσε μικρές ζημιές αλλά προκάλεσε έντονες ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση, ανάγκασε τις διεθνείς ευρωπαϊκές δυνάμεις να κινητοποιηθούν άμεσα.