Αίγιο - Άσκηση: Σεισμός με εγκλωβισμένους, κατάρρευση κτιρίου και πυρκαγιά

Επιχειρησιακή άσκηση της Πυροσβεστικής Αιγίου

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 μεγάλη επιχειρησιακή άσκηση ετοιμότητας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου, με στόχο την προετοιμασία και την επιχειρησιακή εκπαίδευση των δυνάμεων για την αντιμετώπιση σοβαρού σεισμικού συμβάντος. Η άσκηση, που έφερε την κωδική ονομασία «ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2026», εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, στον χώρο της Χαρτοποιίας Αιγίου, ένα σημείο που επιλέχθηκε λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και της δυνατότητας προσομοίωσης ρεαλιστικών επιχειρησιακών σεναρίων. Ο χώρος κρίθηκε κατάλληλος καθώς διαθέτει εκτεταμένες κτιριακές εγκαταστάσεις και επιτρέπει την ανάπτυξη δυνάμεων, την πραγματοποίηση ασκήσεων έρευνας και διάσωσης σε κτίρια, καθώς και την αναπαράσταση συνθηκών που μπορεί να προκύψουν μετά από έναν ισχυρό σεισμό.

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης, ενεργοποιήθηκε το ρήγμα του Δυτικού Κορινθιακού Κόλπου μεταξύ Ερατεινής και Αιγίου. Το υποθετικό σεισμικό γεγονός σημειώθηκε στις 09:45 το πρωί της 6ης Μαρτίου 2026, με επίκεντρο οκτώ χιλιόμετρα ανατολικά του Αιγίου, κοντά στην παραλία Βαλιμιτίκων. Ο σεισμός είχε μέγεθος 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, βάθος 15 χιλιομέτρων και διάρκεια περίπου 15 δευτερόλεπτα, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις και εγκλωβισμούς ατόμων. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Βασικός σκοπός της άσκησης ήταν η πρακτική εκπαίδευση των πυροσβεστικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου σε περιστατικά που αφορούν σεισμική δραστηριότητα με επακόλουθο εγκλωβισμό πολιτών, καθώς και ο έλεγχος της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών όσον αφορά την άμεση αντίδραση και τη διαχείριση του συμβάντος με βάση τα υφιστάμενα σχέδια και τα μνημόνια ενεργειών. Παράλληλα, εξετάστηκε το επίπεδο συνεργασίας και διαλειτουργικότητας όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου.

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

Στην άσκηση συμμετείχαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου, η 6η ΕΜΑΚ, το Λιμενικό Σώμα, ο Δήμος Αιγιαλείας μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, το ΕΚΑΒ Πάτρας, καθώς και οι εθελοντικές ομάδες «ΑΧΑΙΟΣ» και «ΕΠΟΜΕΑ». Πυροσβεστικές δυνάμεις με οχήματα και εξειδικευμένο εξοπλισμό ανέλαβαν την ανάπτυξη επιχειρήσεων στο πεδίο, ενώ στο σενάριο συμμετείχαν επίσης ασθενοφόρο για τη διακομιδή τραυματιών και περιπολικό όχημα του Λιμενικού για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια στον χώρο.

ΤΡΙΑ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Τα σενάρια της άσκησης περιλάμβαναν πολλαπλά επεισόδια που προσομοίωναν διαφορετικές κρίσιμες καταστάσεις. Στο πρώτο επεισόδιο, σεισμική δόνηση προκάλεσε ζημιές σε κτίριο όπου συνεργείο του Δήμου πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης. Στο εσωτερικό του κτιρίου υπήρχαν εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι, ενώ στο ισόγειο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον χώρο των ηλεκτρικών πινάκων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέπτυξαν εγκαταστάσεις κατάσβεσης και πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμου που είχε παγιδευτεί στο κλιμακοστάσιο του δεύτερου ορόφου, χρησιμοποιώντας θερμική κάμερα λόγω της έντονης παρουσίας καπνού. Το θύμα μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ για διακομιδή στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου.

Στο δεύτερο επεισόδιο, λόγω μερικής κατάρρευσης του κτιρίου, υπάλληλος του Δήμου βρέθηκε εγκλωβισμένος κάτω από τα ερείπια στο ισόγειο. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανατέθηκε στο προσωπικό της 6ης ΕΜΑΚ, το οποίο προχώρησε σε εντοπισμό του αγνοούμενου με τη συνδρομή κυνοφιλικής ομάδας και του διασωστικού σκύλου Jordan. Ακολούθησε χρήση ειδικού εξοπλισμού, όπως γεώφωνα, κάμερες και τηλεσκοπικά μέσα, ενώ μετά από μετασεισμική δόνηση δόθηκε προσωρινή εντολή απομάκρυνσης του προσωπικού για λόγους ασφαλείας. Τελικά, με τη χρήση διασωστικών εργαλείων και τεχνική μεικτής διείσδυσης στο σκυρόδεμα πραγματοποιήθηκε ο απεγκλωβισμός του θύματος, στο οποίο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες πριν τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Το τρίτο επεισόδιο αφορούσε εγκλωβισμό ατόμου στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, όπου το εσωτερικό κλιμακοστάσιο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές και δεν ήταν πλέον ασφαλές. Το άτομο, σε κατάσταση πανικού, κατέφυγε στην ταράτσα του κτιρίου ζητώντας βοήθεια. Ομάδα ορειβατικής διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ προσέγγισε το σημείο από την πίσω πλευρά του κτιρίου και με τη χρήση ειδικού ορειβατικού εξοπλισμού πραγματοποίησε τεχνική οριζόντιας μεταφοράς με φορείο από μη προσβάσιμο σημείο, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τον απεγκλωβισμό.