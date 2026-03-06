Αγρίνιο: Η στιγμή που διαρρήκτης σκαρφαλώνει σε τέντα για να κλέψει κατάστημα και αυτή... σπάει- ΒΙΝΤΕΟ

Κάμερα ασφαλείας επιχείρησης κατέγραψε τη δράση του διαρρήκτη
Καρέ-καρέ καταγράφηκε η δράση ενός επίδοξου διαρρήκτη στο Αγρίνιο, ο οποίος σκαρφάλωσε από μία τέντα προκειμένου να εισέλθει σε κατάστημα εστίασης στο κέντρο της πόλης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης αποπειράθηκε να εισβάλλει δύο φορές στο ίδιο σημείο, την Δευτέρα 2/3 και τα ξημερώματα της Παρασκευής 6/3.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανήρτησε το agriniopress.gr, ο δράστης σκαρφαλώνει από την τέντα, με εκείνη να μη μπορεί να αντέξει το βάρος του και να σπάει. Εκείνος δεν πτοείται και βρίσκει τρόπο να μπει στο κατάστημα και να διαπράξει την κλοπή.
Τη Δευτέρα, περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ο δράστης, αφού φέρεται να είχε ολοκληρώσει την κλοπή, προσπαθεί να κατέβει από την τέντα καφετέριας. Η προσγείωσή του δεν ήταν ιδιαίτερα ομαλή, καθώς καταλήγει στο έδαφος και του πέφτουν ορισμένα κέρματα, τα οποία σκύβει να μαζέψει πριν απομακρυνθεί από το σημείο.
Επαγγελματίες της περιοχής ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του, υποστηρίζοντας ότι ο ύποπτος έχει ήδη ταυτοποιηθεί. Ωστόσο, όπως αναφέρουν, εξακολουθεί να κινείται ελεύθερα, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία.
Την ίδια στιγμή, οι καταστηματάρχες ζητούν πιο συχνές περιπολίες και συχνότερους ελέγχους στο κέντρο της πόλης. Όπως καταγγέλλουν, το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται συνεχόμενα περιστατικά παραβατικότητας, με απόπειρες διάρρηξης, κλοπές και φθορές σε καταστήματα, που έχουν οδηγήσει σε οικονομικές απώλειες και ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία.
