Αγρίνιο: Η στιγμή που διαρρήκτης σκαρφαλώνει σε τέντα για να κλέψει κατάστημα και αυτή... σπάει- ΒΙΝΤΕΟ

Καρέ-καρέ καταγράφηκε η δράση ενός επίδοξου διαρρήκτη στο Αγρίνιο, ο οποίος σκαρφάλωσε από μία τέντα προκειμένου να εισέλθει σε κατάστημα εστίασης στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης αποπειράθηκε να εισβάλλει δύο φορές στο ίδιο σημείο, την Δευτέρα 2/3 και τα ξημερώματα της Παρασκευής 6/3.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανήρτησε το agriniopress.gr, ο δράστης σκαρφαλώνει από την τέντα, με εκείνη να μη μπορεί να αντέξει το βάρος του και να σπάει. Εκείνος δεν πτοείται και βρίσκει τρόπο να μπει στο κατάστημα και να διαπράξει την κλοπή.