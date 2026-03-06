Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη - Ιρανικές επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι άρχισε να διεξάγει αεροπορικά πλήγματα «ευρείας κλίμακας» στην Τεχεράνη, στοχοποιώντας «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», στο πλαίσιο αυτής που παρουσιάζει ως «νέα φάση» του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Ιρανικά ΜΜΕ, ανάμεσά τους η κρατική τηλεόραση IRIB, έκαναν λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για σειρές εκρήξεων σε διάφορες συνοικίες της πρωτεύουσας, ιδίως στο ανατολικό και στο δυτικό της τμήμα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το λιβανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, διεξήχθησαν νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε έξι κοινότητες στον νότο, σε χωριό στην Μπααλμπέκ (ανατολικά) και στη νότια συνοικία της Βηρυτού.

Καθώς ο πόλεμος που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου μαίνεται, έχοντας βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή και θορυβώντας παράγοντες της οικονομίας σε όλο τον κόσμο, η διάρκεια της ένοπλης σύρραξης παραμένει αβέβαιη.

«Δεν βρισκόμαστε ακόμη παρά στην αρχή των μαχών», είπε χθες βράδυ στον Τύπο ο αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, διαβεβαιώνοντας πως οι δυνάμεις της Ουάσιγκτον έχουν στη διάθεσή τους επαρκείς ποσότητες πυρομαχικών προκειμένου «να διεξάγουν αυτή την εκστρατεία για όσο χρειαστεί».

Καμιά «διαπραγμάτευση»

Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ είπε χθες ότι ο πόλεμος εισέρχεται σε νέα φάση.

«Αφού ολοκληρώσαμε επιτυχώς τη φάση της αιφνιδιαστικής επίθεσης, κατά τη διάρκεια της οποίας εδραιώσαμε την αεροπορική υπεροχή μας κι εξουδετερώσαμε το δίκτυο των βαλλιστικών πυραύλων, περνάμε τώρα στην ακόλουθη φάση της επιχείρησης», υποστήριξε σε δηλώσεις του που αναμεταδόθηκαν απευθείας τηλεοπτικά.

Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ επιδιώκει να επιτύχει τη «διάλυση του καθεστώτος» του Ιράν και των στρατιωτικών δυνατοτήτων του στη «νέα φάση».

Στην Ουάσιγκτον, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε να «εμπλακεί» προσωπικά στην επιλογή του διαδόχου του Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε στην επιδρομή με δεκάδες βόμβες τις πρώτες ώρες του πολέμου, κρίνοντας πως αυτός δεν μπορεί να είναι ο γιος του.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι η Τεχεράνη είναι αποφασισμένη να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο και τόνισε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News ότι δεν επιδιώκει ούτε «κατάπαυση του πυρός», ούτε «διαπραγματεύσεις».

Την έβδομη ημέρα του πολέμου, το Ιράν διατηρεί δυνατότητες επίθεσης. Η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αποκρούστηκαν επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον αεροπορικών βάσεων, ενώ στο Μπαχρέιν χτυπήθηκαν δυο πολυκατοικίες και ξενοδοχείο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους κι εξαπέλυσαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προς την κατεύθυνση του Τελ Αβίβ. Στη μεγαλούπολη ακούστηκαν χθες βράδυ εκρήξεις. Οι αρχές δεν έχουν κάνει λόγο για θύματα.

Ενώ το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπέλυσε πυρά πυροβολικού και ρουκέτες στοχοποιώντας θέσεις του στρατού του Ισραήλ κοντά στα σύνορα των δυο χωρών.

Ο ισραηλινός στρατός διατάχτηκε να προελάσει σε μεγαλύτερο βάθος στον νότιο Λίβανο και να επεκτείνει τον έλεγχό του στα σύνορα, σύμφωνα με τον Εγιάλ Ζαμίρ.

Πανικός στη Βηρυτό

Χθες βράδυ επικράτησε πανικός στη Βηρυτό, έπειτα από άνευ προηγουμένου διαταγή του Ισραήλ να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι νότιας συνοικίας της πρωτεύουσας, που θεωρείται οχυρό της Χεζμπολά. Σχηματίστηκαν σχεδόν αμέσως τεράστιες ουρές αυτοκινήτων.

Μερικές ώρες αργότερα ο τομέας έγινε στόχος βομβαρδισμών, συμπεριλαμβανομένου ενός «πολύ σφοδρού», σύμφωνα με το ANI, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως άρχισε να πλήττει «υποδομές της Χεζμπολά».

Πρέπει να γίνει «το παν» για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ο Λίβανος «να συρθεί ξανά στον πόλεμο», είπε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χθες, έπειτα από έκκληση του ομολόγου του Ζοζέφ Αούν.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, ως χθες βράδυ είχαν σκοτωθεί τουλάχιστον 123 άνθρωποι και είχαν τραυματιστεί άλλοι 683 από τη Δευτέρα.

Στο Ιράν, το πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε απολογισμό που κάνει λόγο για 1.230 νεκρούς--το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να τον επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο.

Οι ΗΠΑ ανέφεραν χθες πως έχουν βυθίσει 30 πλοία του Ιράν από το ξέσπασμα του πολέμου.

Όμως τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινείται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα, παραμένει de facto κλειστό.

Σε άλλον άξονα στρατηγικής σημασίας, στην Ερυθρά Θάλασσα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι της Τεχεράνης, διεμήνυσαν πως έχουν το «δάκτυλο στη σκανδάλη» και είναι «έτοιμοι» να εμπλακούν «ανά πάσα στιγμή».