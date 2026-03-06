Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ηλεία: Καταδίωξη με δύο τραυματίες - Αυτοκίνητο κατέληξε σε χωράφι

Ηλεία: Καταδίωξη με δύο τραυματίες - Αυτ...

Προσπάθησαν να ξεφύγουν από την Αστυνομία και κατέληξαν σε χωράφι

Δύο Ρομά τραυματίστηκαν σε τροχαίο που συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής, στην περιοχή του Βουνάργου.

Οι δύο ήταν επιβάτες σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ομόφυλος τους και προσπάθησε να αποφύγει έλεγχο της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το ilialive.gr ο οδηγός του οχήματος και οι επιβαίνοντες σε αυτό κινήθηκαν προς την περιοχή του Βουνάργου για να διαφύγουν.

Εισήλθαν σε χωματόδρομο με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να ανατραπεί δίπλα σε κατοικία.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Το πάτσγουορκ της Κανακάρη- Κάθε μέρα και μια τρύπα- Και στη θέση της ένας κώνος

Φωτιές στην Αχαΐα: Μετά τις στάχτες- «Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε»- Η ιστορία του κτηνοτρόφου Παναγιώτη Λάτση

Πάτρα: Εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα Ηλεία
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a4\u03c1\u03bf\u03c7\u03b1\u03af\u03bf \u03b1\u03c4\u03cd\u03c7\u03b7\u03bc\u03b1","\u0397\u03bb\u03b5\u03af\u03b1"]
823353
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις