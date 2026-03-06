Ηλεία: Καταδίωξη με δύο τραυματίες - Αυτοκίνητο κατέληξε σε χωράφι

Δύο Ρομά τραυματίστηκαν σε τροχαίο που συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής, στην περιοχή του Βουνάργου.

Οι δύο ήταν επιβάτες σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ομόφυλος τους και προσπάθησε να αποφύγει έλεγχο της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το ilialive.gr ο οδηγός του οχήματος και οι επιβαίνοντες σε αυτό κινήθηκαν προς την περιοχή του Βουνάργου για να διαφύγουν.

Εισήλθαν σε χωματόδρομο με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να ανατραπεί δίπλα σε κατοικία.