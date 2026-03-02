ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι και πώς μπορούν να τον εξοφλήσουν σε περισσότερες από 12 δόσεις

Εντός του πρώτου 15ημέρου του Μαρτίου προβλέπεται να αναρτηθούν τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, myAADE για 7,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

Παράλληλα επισημαίνεται πως οι υπόχρεοι θα έχουν περιθώριο έως την Τρίτη, 31η Μαρτίου 2026 να εξοφλήσουν τον φόρο είτε εφάπαξ, είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις, ενώ σε κάποιους ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται να δοθεί -σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα- η δυνατότητα να εντάξουν την οφειλή τους στην πάγια ρύθμιση των έως 24 μηνιαίων δόσεων.

Διευκρινίζεται όμως, πως αυτό θα αφορά μόνο στουςφορολογούμενους, των οποίων το ειδοποιητήριο του ΕΝΦΙΑ του φορολογικού έτους 2025 θα αναγράφει ποσό άνω των 390 ευρώ για την εξόφληση του φόρου, καθώς η ελάχιστη μηνιαία δόση θα πρέπει να ανέρχεται στα 30 ευρώ.

Η διαδικασία

Η διαδικασία για την τακτοποίηση του ΕΝΦΙΑ μέσω της πάγιας ρύθμισης των έως 24 δόσεων είναι συγκεκριμένη. Συνεπώς, σε αυτήν την περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Αρχικά θα πρέπει να επισκεφθούν την πλατφόρμα του myAADEhttps://www1.aade.gr/aadeapps3/myaade/#!/ και να συνδεθούν με τους κωδικούς του taxisnet.

Μετά θα πρέπει να επιλέξουν την ενότητα «Εφαρμογές » και να κλικάρουν στο «Φορολογικές υπηρεσίες».

Θα πρέπει να διαλέξουν την ενότητα « Ρυθμίσεις» και να επιλέξουν το «αίτηση ρύθμισης οφειλών».

Θα πρέπει να πατήσουν την επιλογή «Συνέχεια» που βρίσκεται δίπλα στο «Αίτηση πάγιας ρύθμισης οφειλών ν.4152/2013 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4646/2019 ».

Θα πρέπει να κλικάρουν στο «Επιλογή Τύπου Αίτησης » όπου συμπληρώνουν τα καθαρά εισοδήματα τους και τα μηνιαία έξοδα.

Θα πρέπει να επιλέξουν τον αριθμό δόσεων έως και 24 και να υποβάλουν την σχετική αίτηση. Ωστόσο η διαφορά εισοδημάτων και εξόδων θα καθορίσει το ύψος της δόσης και τον αριθμό των δόσεων που μπορεί να εγκριθούν.

Αφού γίνει η οριστική υποβολή της αίτησης, μετά οι υπόχρεοι θα πρέπει να πληρώσουν μέσα 3 εργάσιμες ημέρες την πρώτη δόση της οφειλής τους προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Τα βασικά χαρακτηριστικά της πάγιας ρύθμισης των έως 24 δόσεων είναι τα εξής:

Η πληρωμή, οι τόκοι και οι προσαυξήσεις

Μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του κάθε μήνα θα πρέπει να γίνεται η εξόφληση της κάθε δόσης της πάγιας ρύθμισης. Επίσης επισημαίνεται πως, οι τόκοι στις μηνιαίες δόσεις θα υπολογιστούν με ετήσιο επιτόκιο 5,84% ενώ εάν υπάρξει καθυστέρηση στην πληρωμή, τότε θα προσαυξηθεί το ποσό της δόσης κατά 15%.

Οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση της ρύθμισης

Για να διατηρήσουν οι πολίτες την εν λόγω ρύθμιση θα πρέπει:

Να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα όλες τις φορολογικές δηλώσεις τα τελευταία 5 χρόνια.

Να ρυθμίσουν άμεσα τυχόν νέες οφειλές που προκύπτουν.

Σε ποιες περιπτώσεις ακυρώνεται η ρύθμιση και πότε καθίσταται η οφειλή ληξιπρόθεσμη