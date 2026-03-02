Βόλος: Εντοπίστηκε νεκρή ηλικιωμένη μέσα σε ασανσέρ ξενοδοχείου

Σε σοκ είναι η τοπική κοινωνία του Βόλου, μετά τον εντοπισμό νεκρής ηλικιωμένης γυναίκας μέσα σε ασανσέρ ξενοδοχείου στην πόλη, το απόγευμα της Δευτέρας (02.03.2026).

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, η άτυχη ηλικιωμένη βρέθηκε μέσα στο ασανσέρ του ξενοδοχείου στον Βόλο, έχοντας τραύμα στο κεφάλι. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το τραύμα προήλθε από πτώση ή αν σχετίζεται με ενδεχόμενη εγκληματική ενέργεια.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο και διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Παράλληλα, αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα διέμενε στο ξενοδοχείο μαζί με τον γιο της, ο οποίος μεταφέρθηκε στην αστυνομία, όπου κατέθεσε στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου που ενδέχεται να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.