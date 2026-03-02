Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Πως διαμορφώθηκαν σήμερα οι τιμές των καυσίμων στην Πάτρα - Τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες - ΦΩΤΟ

Πομώνης Γιάννης
[email protected] , Facebook Page

Εκτιμήσεις ειδικών θέλουν σημαντικές αυξήσεις το επόμενο διάστημα

Τα τύμπανα του πολέμου στην Μέση Ανατολή προκαλούν αρρυθμίες στην αγορά και οι τιμές της ενέργειας ήδη επηρρεάζονται προς τα πάνω. 

Από 1.650 έως 1.819 ευρώ ανά λίτρο κυμαίνονται σήμερα Δευτέρα 2 Μαρτίου οι τιμές της απλής αμόλυβδης βενζίνης στα πρατήρια υγρών καυσίμων της αχαϊκής πρωτεύουσας. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης σήμερα στην Πάτρα διαμορφώθηκε γύρω στο 1.735 ευρώ το λίτρο.

Αν και την Δευτέρα οι τιμές δεν ανέβηκαν αισθητά, οι επόμενες ημέρες, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές και ειδικούς σε θέματα ενέργειας, αναμένεται να είναι αρκετά διαφορετικές. Δεν αποκλείεται μέσα σε μια με δύο εβδομάδες η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης - εφόσον συνεχιστούν οι πολεμικές δραστηριότητες στη Μέση Ανατολή- να φθάσει και να ξεπεράσει το 1.80 ευρώ το λίτρο.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Βενζίνη αυξήσεις καύσιμα Πόλεμος
