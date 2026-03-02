Πάτρα - Μέση Ανατολή: Αντιπολεμικό συλλαλητήριο και πορεία -ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Αντιπολεμικό συλλαλητήριο και πορεία πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας με τη συμμετοχή της Δημοτικής Αρχή, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την κλιμάκωση της πολεμικής έντασης και τη νέα επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις στους λαούς της περιοχής.

Το «παρών» στην κινητοποίηση έδωσε και η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, με επικεφαλής το Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιδήμαρχος, Διονύσης Πλέσσας.

Ο Διονύσης Πλέσσας τόνισε στον χαιρετισμό του: Η Δημοτική Αρχή συμμετέχει στο σημερινό συλλαλητήριο με τους εργαζόμενους, τη νεολαία, τους φορείς της πόλης ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στο νέο μακελειό, που πληρώνουν οι λαοί της περιοχής με την ίδια τους τη ζωή.

Σε αυτές τις συνθήκες που η περιοχή μας φλέγεται από τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, μετά την νέα εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και όσα ακολούθησαν, αλλά και το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου πολέμου να είναι πιο κοντά από ποτέ, κανείς δεν μπορεί να εφησυχάζει και να μένει θεατής.

Απέναντι στον όλεθρο του ιμπεριαλιστικού πολέμου που έχει ξεσπάσει για το μοίρασμα των αγορών, τα πετρέλαια και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, ο λαός μπορεί και πρέπει να δώσει διέξοδο.

Οι λαοί όλου του κόσμου μπορούν και πρέπει να κάνουν κουμάντο στον τόπο τους, να γίνουν αφέντες του πλούτου που παράγουν.

Η Ελλάδα να βγει από τον πόλεμο, να πάψει να προσφέρει συνδρομή στους εγκληματίες Νετανιάχου και Τραμπ.

Κανένας εφησυχασμός και καμιά ανοχή στην σημερινή κυβέρνηση που έχει αναλάβει ρόλο σημαιοφόρου στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, βαδίζοντας στα χνάρια των προηγούμενων που μετέτρεψαν τη χώρα μας σε ένα απέραντο ορμητήριο θανάτου, με τις ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις να έχουν μετατρέψει το λαό μας σε στόχο αντιποίνων.

Κανείς δεν μπορεί να μένει σιωπηλός! Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τις κυβερνήσεις και τους «δήθεν συμμάχους» μας το ΝΑΤΟ, την ΕΕ, αυτοί αιματοκυλούν τους λαούς και θα συνεχίσουν να το κάνουν για τα κέρδη των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των επιχειρηματικών ομίλων και τους ανταγωνισμοί τους.

Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο!

Καμία συμμετοχή στην βρώμικη επίθεση στο Ιράν!

- Μετατρέπουν τον λαό και την χώρα σε στόχο αντιποίνων!

- Μαγνήτης αντιποίνων είναι τα πολεμικά ορμητήρια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην Ελλάδα!

Απαιτούμε:

Άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.

Να κλείσουν όλες οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις στην χώρα.

Κανένας Έλληνας στρατιωτικός έξω από την χώρα.

Κανένα πολεμικό μέσο των Ενόπλων Δυνάμεων έξω από τη χώρα.