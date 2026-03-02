Τραγωδία στο Αίγιο: 59χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Νεκρός μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Αιγίου ένας 59χρονος άνδρας, τα ξημερώματα της Δευτέρας (02.03.2026), με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην οικία του και ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν δείχνουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την προβλεπόμενη διαδικασία διερεύνησης.