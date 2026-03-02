Τραγωδία στο Αίγιο: 59χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αιγίου
Νεκρός μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Αιγίου ένας 59χρονος άνδρας, τα ξημερώματα της Δευτέρας (02.03.2026), με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην οικία του και ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν δείχνουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την προβλεπόμενη διαδικασία διερεύνησης.
