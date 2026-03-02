Κολωνός: Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 31χρονης

Οι λεπτομέρειες στο πόρισμα του ιατροδικαστή για τα αίτια θανάτου της 31χρονης στο Κολωνό θα καθορίσουν πλέον και το κατηγορητήριο σε βάρος του 38χρονου συζύγου της.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις αναμένεται να κατηγορηθεί, όπως όλα δείχνουν, για τον ξυλοδαρμό της και την πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος της, ωστόσο δεν ήταν τα χτυπήματα αυτά που της στέρησαν την ζωή και ενδέχεται η κατηγορία για ανθρωποκτονία να πάρει την μορφή της αμέλειας, αφού η αιτία θανάτου όπως κατέληξε ο ιατροδικαστής ήταν η κίρρωση ήπατος σε τελικό στάδιο, που το ζευγάρι την αντιμετώπιζε ως εγκυμοσύνη και δεν πήγαν ποτέ σε γιατρό.

Η κοιλιακή της χώρα ήταν γεμάτη από υγρό (ασκίτης) και ο τυμπανισμός που είχε προκληθεί έδινε την εντύπωση εγκυμοσύνης.

Ο ιατροδικαστής όμως είδε και πολλά χτυπήματα σε βάρος του θύματος, πρόσφατα και παλιότερα, για παράδειγμα το αριστερό μάτι ήταν πρησμένο από παλιότερο χτύπημα και είχε δεχθεί και νέο, πρόσφατο χτύπημα. Κανένα όμως χτύπημα, όπως διαπίστωσε δεν προκάλεσε εσωτερική αιμορραγία και άρα δεν ευθύνονται αυτά για τον θάνατό της.

Ακριβώς λόγω του ιστορικού καταχρήσεων του ζευγαριού, ο ιατροδικαστής πήρε δείγματα και για τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, ενώ ο εισαγγελέας θα ενημερωθεί σχετικά για τα νέα ευρήματα του ιατροδικαστή.