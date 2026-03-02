Κολωνός: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε βάρος του συντρόφου της 31χρονης εγκύου

Διώκεται για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα
Ποινική δίωξη σε βάρος του 38χρονου για τον θάνατο της 31χρονης συντρόφου του στον Κολωνό ασκήθηκε από την εισαγγελία, για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.
Ο άνθρωπος ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές ότι η σύντροφός του είχε χάσει τη ζωή της, υποστηρίζοντας ότι έπεσε από τις σκάλες και χτύπησε στο κεφάλι, διώκεται πλέον για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακοπή κύησης και διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, κατ' εξακολούθηση.
Παράλληλα, ασκήθηκε ποινική δίωξη και για παράνομη προμήθεια και κατοχή αναβολικών, που αποτελεί πλημμεληματική κατηγορία.
