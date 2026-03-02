Κύπρος: «Ευχαριστούμε την Ελληνική Κυβέρνηση» -Η πρώτη αντίδραση της Λευκωσίας για την αποστολή ελληνικών φρεγατών και F16

«Ευχαριστούμε την Ελληνική Κυβέρνηση για την ανταπόκρισή της σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης (@PresidentCYP @Christodulides) με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη (@kmitsotakis).

Στο πλαίσιο των αυξημένων προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, συμφωνήθηκε όπως η Ελλάδα αποστείλει δύο φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού στην Κυπριακή Δημοκρατία», τονίζει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Όπως γράφει ο κ. Λετυμπιώτης «Πρόκειται για τη φρεγάτα "Κίμων" και ακόμη μία φρεγάτα, η οποία φέρει το σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων "Κένταυρος.

Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας, αποστέλλεται στην Κύπρο και ζεύγος αεροσκαφών F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας».