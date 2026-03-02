Πάτρα: Διακοπές νερού λόγω κατασκευής νέου δικτύου ύδρευσης στην Εγλυκάδα

Από αύριο Τρίτη 3 έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου
Από τη ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι λόγω εργασιών κατασκευής νέου δικτύου ύδρευσης επί της οδού Εγλυκάδος, από το στρατόπεδο του ΚΕΤΧ έως την οδό Κλεάρχου και τις καθέτους οδούς επί του συγκεκριμένου τμήματος, από αύριο Τρίτη 3 έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου, θα γίνουν διακοπές υδροδότησης, μεταξύ 8 π.μ. έως 2 μ.μ.
Από την Υπηρεσία, θα καταβάλλεται καθημερινά, κάθε προσπάθεια μείωσης των χρόνων διακοπής υδροδότησης.
Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.
