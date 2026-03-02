Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Σε οριακή κατάσταση οι Δασικές Υπηρεσίες της Αχαΐας εξαιτίας της υποστελέχωσης»

Ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος κατέθεσε ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την υποστελέχωση των δασικών υπηρεσιών στην Αχαΐα και τις καθυστερήσεις στην έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού και εγκρίσεων επέμβασης.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Οι δασικές υπηρεσίες ασκούν αποκλειστικά κρατικές αρμοδιότητες που απορρέουν άμεσα από το άρθρο 24 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων ως θεμελιώδη υποχρέωση του κράτους. Ο ρόλος των εν λόγω υπηρεσιών καθίσταται ακόμα πιο καίριος ειδικά σήμερα που τα δασικά οικοσυστήματα πλήττονται πολυποίκιλα από την κλιματική αλλαγή.

Παράλληλα, οι δασικές υπηρεσίες εκδίδουν κρίσιμες διοικητικές πράξεις για τον χαρακτηρισμό εκτάσεων, την κατάρτιση και εφαρμογή των δασικών χαρτών, την εξέταση αντιρρήσεων, την έκδοση εγκρίσεων επέμβασης, τον έλεγχο αυθαιρεσιών και καταπατήσεων, την κήρυξη και παρακολούθηση αναδασώσεων, καθώς και τη συνολική εποπτεία της νόμιμης διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων.

Είναι σαφές πως η πολυπλοκότητα των αρμοδιοτήτων αυτών καθιστούν αναγκαία την επαρκή στελέχωση προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή της συνταγματικής προστασίας του δασικού χώρου. Εκτός αυτού, η αποτελεσματική λειτουργία τους σχετίζεται με την προστασία της ιδιοκτησίας, την υλοποίηση επενδύσεων και την εύρυθμη οικονομική δραστηριότητα σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, ωστόσο, οι δασικές υπηρεσίες λειτουργούν υπό καθεστώς έντονης υποστελέχωσης σε επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται εκκρεμείς υποθέσεις και να παρατηρούνται πολύμηνες καθυστερήσεις στην έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού, εγκρίσεων επέμβασης και λοιπών διοικητικών πράξεων. Οι πολίτες βρίσκονται σε καθεστώς παρατεταμένης αναμονής, αδυνατώντας να προχωρήσουν σε μεταβιβάσεις, επενδύσεις ή αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων. Η υποστελέχωση, πέραν της ταλαιπωρίας των πολιτών, αποδυναμώνει και τον ελεγκτικό ρόλο των υπηρεσιών με ενδεχόμενες συνέπειες για την προστασία των δασικών εκτάσεων και την αποτροπή παρανομιών.

Η κατάσταση αυτή σαφώς και δεν προέκυψε αιφνιδίως ούτε μπορεί να αποδοθεί σε μεμονωμένα υπηρεσιακά προβλήματα. Αποτελεί συνέπεια της διαχρονικής αδιαφορίας της κυβέρνησης ως προς την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, της απουσίας έγκαιρου προγραμματισμού προσλήψεων και της μη υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διοικητικής ενίσχυσης των δασικών υπηρεσιών. Παρά τις αυξημένες απαιτήσεις που απορρέουν ειδικά από τη διαχείριση των δασικών χαρτών δεν έχει διασφαλιστεί η αναγκαία στελέχωση, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες να λειτουργούν οριακά και οι πολίτες να υφίστανται τις συνέπειες της πολιτικής επιλογής υποβάθμισης κρίσιμων δημόσιων δομών του κράτους.

Επειδή οι δασικές υπηρεσίες της Αχαΐας εμφανίζουν δραματική υποστελέχωση,

Επειδή η παρατεταμένη αδυναμία έγκαιρης έκδοσης πράξεων χαρακτηρισμού, εγκρίσεων επέμβασης και λοιπών διοικητικών πράξεων συνιστά παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης και της υποχρέωσης της διοίκησης να ενεργεί εντός εύλογου χρόνου,

Επειδή οι πολίτες βρίσκονται σε καθεστώς ομηρίας, αδυνατώντας να ολοκληρώσουν μεταβιβάσεις, να εκδώσουν άδειες και να προχωρήσουν σε λοιπές νόμιμες οικονομικές δραστηριότητες,

Επειδή η κατάσταση αυτή δεν πλήττει μόνο τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών αλλά και το ίδιο το δημόσιο συμφέρον καθώς η αποδυνάμωση των δασικών υπηρεσιών συνεπάγεται περιορισμένη δυνατότητα ελέγχου, πρόληψης παρανομιών και ουσιαστικής προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων και ποιος ο πραγματικός αριθμός υπηρετούντων υπαλλήλων (ανά κατηγορία και ειδικότητα) στις δασικές υπηρεσίες της Αχαΐας;

2. Υφίσταται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων και την ενίσχυση των υπηρεσιών με επαρκές επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό;

3. Ποιος είναι ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων ανά κατηγορία (πράξεις χαρακτηρισμού, εγκρίσεις επεμβάσεων, αντιρρήσεις δασικών χαρτών κ.λπ.) και ποιος ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης;