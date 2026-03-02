Μανσούρε Χοτζαστέ Μπαγκερζάντε - Ποια ήταν η σύζυγος του Αλί Χαμενεΐ

Η σύζυγος του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, Μανσούρε Χοτζαστέ Μπαγκερζάντε, λίγες ημέρες μετά τον τραυματισμό της από τις επιθέσεις της ισραηλινοαμερικανικής επιχείρησης κατά του Ιράν το Σάββατο (28.02.2026), έχασε τη ζωή της.

Ήταν παντρεμένοι για περισσότερα από 50 χρόνια.

Ιρανός στρατηγός απειλεί ευθέως την Κύπρο: Θα επιτεθούμε με περισσότερους πυραύλους μέχρι οι Αμερικανοί να φύγουν από το νησί - ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Χαμενεΐ, ανώτατος ηγέτης του Ιράν για δεκαετίες, εξοντώθηκε στην αρχή της ισραηλινοαμερικανικής επιχείρησης κατά του Ιράν το Σάββατο (28.02.2026). Σύμφωνα με το Ισραήλ, στις ίδιες επιθέσεις σκοτώθηκαν επίσης η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του Χαμενεΐ.

Η Μανσούρε γεννήθηκε το 1947 στην πόλη Μάσαντ και μεγάλωσε σε θρησκευόμενη οικογένεια εμπόρων. Ο πατέρας της ήταν ο Μοχάμεντ Εσμαΐλ Χοτζάστε Μπαγκερζάντε, γνωτός επιχειρηματίας στη Μάσαντ.

Ήταν επίσης αδελφή του Χασάν Χοτζάστε Μπαγκερζάντε, πρώην αναπληρωτή διευθυντή του IRIB (Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός της Ισλαμικής Δημοκρατίας).

Γνώρισε για πρώτη φορά τον Αλί Χαμενεΐ σε μια ιδιωτική τελετή το 1964. Παντρεύτηκαν τον 1965. Το γαμήλιο κήρυγμα τους εκφωνήθηκε από τον Αγιατολάχ Μοχάμεντ Χάντι Μιλάνι.

Είχαν έξι παιδιά – τέσσερις γιους (Μουσταφά, Μοκτάμπα, Μασούντ και Μαϊσάμ) και δύο κόρες (Μπόσρα και Χόντα).