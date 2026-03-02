Οι Φρουροί της Επανάστασης στοχοθέτησαν τα γραφεία του Νετανιάχου

Στις φλόγες βρίσκεται για τρίτη ημέρα η Μέση Ανατολή , έπειτα από τη συντονισμένη επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης, που έχουν συνθέσει ένα σκηνικό γενικευμένης σύγκρουσης σε όλη την περιοχή.

13.00 Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως στοχοθέτησαν τα γραφεία του Νετανιάχου

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα πως εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον των γραφείων του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και εναντίον του γενικού επιτελείου του αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Τα γραφεία του εγκληματία πρωθυπουργού του σιωνιστικού καθεστώτος (σ.σ.: Ισραήλ) και το γενικό επιτελείο του αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας του καθεστώτος στοχοθετήθηκαν», ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, διευκρινίζοντας ότι κατά την επίθεση χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι Kheibar.

Νωρίτερα δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είχαν ανακοινώσει πως σειρά εκρήξεων ακούσθηκε στην Ιερουσαλήμ, αφού ο ισραηλινός στρατός είχε κάνει προηγουμένως γνωστό πως εντόπισε νέα ιρανικά πυραυλικά πυρά.

«Πριν από λίγο, ο στρατός εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Ισραήλ. Τα συστήματα άμυνας έχουν αναλάβει δράση για να αναχαιτίσουν την απειλή», είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο στρατός.

12.15 Εκατοντάδες ισραηλινά αεροσκάφη εξαπολύουν «αυτή τη στιγμή» ταυτόχρονα πλήγματα στον Λίβανο και στο Ιράν, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν. Παράλληλα το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε στοχευμένο πλήγμα εναντίον διοικητή της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού προειδοποίησε πως το κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που υποστηρίζεται από το Ιράν, θα πληρώσει «υψηλό τίμημα» μετά τα πυρά που εξαπέλυσε εναντίον του Ισραήλ, απαντώντας σε ερώτηση για ενδεχόμενη χερσαία επίθεση στον Λίβανο. «Η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ τη νύχτα. Ήξερε ακριβώς τι έκανε. Την είχαμε προειδοποιήσει και θα πληρώσει υψηλό τίμημα», πρόσθεσε.

«Αυτή τη στιγμή, εκατοντάδες αεροπλάνα της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πλήττουν ταυτόχρονα (σ)τον Λίβανο και στο Ιράν», είπε ακόμη, προσθέτοντας πως το Ισραήλ «πολεμάει σε πολλαπλά μέτωπα την ίδια στιγμή, στο Ιράν, στον Λίβανο και αλλού».

Πριν από λίγο, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως διεξήγαγε στοχευμένο πλήγμα εναντίον διοικητή της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς είχε δηλώσει πως ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσσεμ αποτελεί τώρα «στόχο για εξόντωση» μετά τα πυρά που εξαπέλυσε η συνδεόμενη με το Ιράν οργάνωση εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για το φόνο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

Άλλος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, δήλωσε πως το Ισραήλ ενίσχυσε τη στρατιωτική παρουσία του στη δική του πλευρά των συνόρων με τον Λίβανο, αλλά είπε πως δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για χερσαία εισβολή στη γειτονική χώρα.

«Δεν έχουμε διευρύνει την παρουσία μας στο έδαφος μέσα στον Λίβανο», είπε ο Σοσάνι σε διαδικτυακή ενημέρωση των δημοσιογράφων.