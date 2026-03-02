Πάτρα: Συλλήψεις για κλοπές και ναρκωτικά

Συνελήφθη, προχθές το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι μετέβη σε κατάστημα

υπεραγοράς και αφαίρεσε προϊόντα συνολικής αξίας 195 ευρώ, σίμφωνα με την αστυνομία.



Στην συνέχεια ο κατηγορούμενος μετέβη σε έτερο κατάστημα υπεραγοράς στην Πάτρα και αποπειράθηκε να αφαιρέσει προϊόντα συνολικής αξίας 58 ευρώ,

ωστόσο έγινε αντιληπτός από υπάλληλο του καταστήματος και συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς που μετέβησαν στον τόπο του περιστατικού, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.



Συλλήψεις για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθησαν, σε διαφορετικές περιπτώσεις, προχθές το μεσημέρι και χθες τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης

Πατρών, τρεις ημεδαποί άνδρες, διότι σε αστυνομικούς ελέγχους που τους διενεργήθηκαν, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν συνολικά -3,8-

γραμμάρια κάνναβης και ένα γραμμάριο ναρκωτική ουσία (BOOM), σύμφωνα με την αστυνομία.



Σύλληψη ανήλικου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων



Συνελήφθη, προχθές το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας 15χρονος, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του

διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι. Επιπλέον, συνελήφθησαν οι γονείς του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας

ανηλίκου, αναφέρει η αστυνομία.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Εθνική Οδό Πύργου - Κυπαρισσίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ζαχάρως, ένας αλλοδαπός άνδρας,

διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.



Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθη, προχθές τα ξημερώματα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, από αστυνομικούς της

ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε,

βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -3,9- γραμμάρια κάνναβης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη, προχθές το απόγευμα, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης

Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική

απόφαση του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης οκτώ ετών, για απάτη, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.