Ναυπακτία: Χειροπέδες σε ανήλικο για κλοπές

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Ευπάλιο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας και του Αστυνομικού Τμήματος Ευπαλίου, ένας

17χρονος, σε βάρος του οποίου, σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, προχθές το βράδυ, ο ανήλικος κατηγορούμενος αφαίρεσε από αυλή οικίας ημεδαπού άνδρα στο Αντίρριο, μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του

παθόντα καθώς και έγγραφα που υπήρχαν στη σέλα του οχήματος.

Ο ανήλικος στο πλαίσιο αναζητήσεων εντοπίστηκε χθες στο Ευπάλιο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ευπαλίου, οι οποίοι τον προσήγαγαν

στο Αστυνομικό Τμήμα Ναυπακτίας, όπου συνελήφθη.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που ενήργησαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας προέκυψε ότι ο ανήλικος στις 21/01/2026

και στις 28/02/2026 διέπραξε ακόμα τέσσερις κλοπές (δυο τετελεσμένες - δυο απόπειρες), σε κτηνιατρείο και σε καταστήματα, σε περιοχές της

Ναυπακτίας, κατά τις οποίες αφαίρεσε χρηματικά ποσά.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος παρέδωσε στους αστυνομικούς το κλειδί της κλεμμένης μοτοσικλέτας, η οποία εντοπίστηκε στο Ευπάλιο και αποδόθηκε στο νόμιμο κάτοχό της.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.