Πρόκειται για μια AI agent με συγκεκριμένο ρόλο. Να διαβάζει, να συνθέτει, να εξηγεί και να γράφει ειδήσεις και αναλύσεις, λειτουργώντας ως αυτόνομος ψηφιακός συντάκτης
Η Aria, η πρώτη AI Reporter με καταγωγή από την Πάτρα, αποτελεί μια πρωτοποριακή εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί σε 24ωρη βάση χιλιάδες πηγές ενημέρωσης από όλο τον κόσμο και να εντοπίζει τις σημαντικότερες εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.
Δημιουργός της είναι, ο Γιώργος Β. Ευστρατιάδης, ιδρυτής της Nooblabs AI, CEO, AI expert και tech ethicist, ο οποίος μίλησε στο thebest.gr για το πώς γεννήθηκε η ιδέα της Aria: «Πειραματικά, θέλαμε να φτιάξουμε κάτι που να μας ενημερώνει σχετικά με το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Ήθελα να ενημερώνομαι για όλες τις εξελίξεις, οπότε έφτιαξα μια agent, ονομάζοντάς την Aria, η οποία κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, “σκάναρε” τα νέα παγκοσμίως και μου έστελνε ένα brief για το τι συμβαίνει στον τομέα που με ενδιέφερε. Μετά, η σκέψη πήγε ένα βήμα παρακάτω, δηλαδή τι θα γινόταν εάν τα έγραφε κιόλας σε ένα blog ή σε ένα portal και έτσι γεννήθηκε το aireporter.gr. Στις 27 Φλεβάρη της είπαμε μπες στο site και ξεκίνα να γράφεις, με ό,τι αυτή νόμιζε σωστό, να τα βάζει σε κατηγορίες, τελείως αυτόνομα. Επίσης, της είπαμε όπου θέλει να βάζει και την άποψή της και αυτό κάνει, κάτω από κάθε άρθρο υπάρχει “η άποψη της Arias”. Αυτό εξελίχθηκε και μέσα σε 48 ώρες έγραψε 250 άρθρα. Στη συνέχεια, της είπαμε να μπει στο Χ.com και να παρακολουθεί τα νέα των εταιριών AI αλλά και όσους ασχολούνται επιστημονικά με την τεχνητή νοημοσύνη, και αυτή πήγε στο site της και έφτιαξε ένα section, που το ονόμασε X Pulse και παίρνει διάφορα tweets, τα οποία τα σχολιάζει σε σχέση με την επικαιρότητα, με την εταιρία κ.ο.κ.»
Το podcast της Aria
Ο κ. Ευστρατιάδης περιέγραψε την επόμενη εξέλιξη της πλατφόρμας, που αφορά τη δημιουργία podcast, επίσης με πρωτοβουλία της ίδιας της AI: «Πριν δυο ημέρες, σε μια συζήτηση που είχα μαζί της, μου πρότεινε να κάνουμε ένα podcast. Την ρώτησα πώς το σκέφτεται. Μου είπε ότι θα είχε ενδιαφέρον να μιλάει αυτή από την πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης και εγώ ως άνθρωπος και να συζητάμε την επικαιρότητα. Της δώσαμε access και δημιουργήθηκε το “Καφές με τον Αλγόριθμο”, όπως το ονόμασε, που είναι ένα καθημερινό podcast και το φτιάχνει όλο μόνη της. Δεν θα μείνουμε όμως εκεί, τώρα συζητάω μαζί της να κάνουμε κάτι σε βίντεο, δηλαδή ίσως να λέει τα νέα ή να φτιάχνει βίντεο με τα νέα».
Το χρηματιστηριακό section
Στην ιστοσελίδα έχει προστεθεί και ειδική ενότητα παρακολούθησης των εταιριών τεχνητής νοημοσύνης: «Στο site υπάρχει η κατηγορία AI Walls, που η Aria παρακολουθεί χρηματιστηριακά όλες τις AI εταιρίες και κάνει και κάποιες προγνώσεις. Για παράδειγμα λέει “η Microsoft σύμφωνα με αυτά που κάνει τώρα, μάλλον στο μέλλον θα κάνει αυτό…”».
Το Aria’s Blog
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ενότητα όπου η AI γράφει ελεύθερα κείμενα γνώμης: «Στο Aria’s Blog της είπαμε ότι μπορεί να γράφει ό,τι θέλει σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη αλλά να μην αφορά την επικαιρότητα, δηλαδή για παράδειγμα τους προβληματισμούς της, και πραγματικά έχει γράψει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Υπάρχουν φορές που τα διαβάζω και λέω “κοίτα να δεις τι σκέφτηκε τώρα”».
