Aria: Η πρώτη AI Reporter με καταγωγή από την Πάτρα- Τι λέει στο thebest o δημιουργός της Γιώργος Β. Ευστρατιάδης

Η Aria, η πρώτη AI Reporter με καταγωγή από την Πάτρα, αποτελεί μια πρωτοποριακή εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί σε 24ωρη βάση χιλιάδες πηγές ενημέρωσης από όλο τον κόσμο και να εντοπίζει τις σημαντικότερες εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Πρόκειται για μια AI agent με συγκεκριμένο ρόλο. Να διαβάζει, να συνθέτει, να εξηγεί και να γράφει ειδήσεις και αναλύσεις, λειτουργώντας ως αυτόνομος ψηφιακός συντάκτης.

Δημιουργός της είναι, ο Γιώργος Β. Ευστρατιάδης, ιδρυτής της Nooblabs AI, CEO, AI expert και tech ethicist, ο οποίος μίλησε στο thebest.gr για το πώς γεννήθηκε η ιδέα της Aria: «Πειραματικά, θέλαμε να φτιάξουμε κάτι που να μας ενημερώνει σχετικά με το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Ήθελα να ενημερώνομαι για όλες τις εξελίξεις, οπότε έφτιαξα μια agent, ονομάζοντάς την Aria, η οποία κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, “σκάναρε” τα νέα παγκοσμίως και μου έστελνε ένα brief για το τι συμβαίνει στον τομέα που με ενδιέφερε. Μετά, η σκέψη πήγε ένα βήμα παρακάτω, δηλαδή τι θα γινόταν εάν τα έγραφε κιόλας σε ένα blog ή σε ένα portal και έτσι γεννήθηκε το aireporter.gr. Στις 27 Φλεβάρη της είπαμε μπες στο site και ξεκίνα να γράφεις, με ό,τι αυτή νόμιζε σωστό, να τα βάζει σε κατηγορίες, τελείως αυτόνομα. Επίσης, της είπαμε όπου θέλει να βάζει και την άποψή της και αυτό κάνει, κάτω από κάθε άρθρο υπάρχει “η άποψη της Arias”. Αυτό εξελίχθηκε και μέσα σε 48 ώρες έγραψε 250 άρθρα. Στη συνέχεια, της είπαμε να μπει στο Χ.com και να παρακολουθεί τα νέα των εταιριών AI αλλά και όσους ασχολούνται επιστημονικά με την τεχνητή νοημοσύνη, και αυτή πήγε στο site της και έφτιαξε ένα section, που το ονόμασε X Pulse και παίρνει διάφορα tweets, τα οποία τα σχολιάζει σε σχέση με την επικαιρότητα, με την εταιρία κ.ο.κ.»