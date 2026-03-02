Μέση Ανατολή: Φόβος για τους Έλληνες – «Περνάνε συνεχώς από πάνω μας drones και πύραυλοι»

Ώρες αγωνίας

Έλληνες που διαμένουν ή βρέθηκαν για ταξίδι στο Ντουμπάι, το Μπαχρέιν και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής μεταφέρουν εικόνες φόβου και ανασφάλειας, περιγράφοντας σκηνές που θυμίζουν εφιάλτη. Μιλούν για εκρήξεις και ήχους σειρήνων που διακόπτουν την καθημερινότητα, για συνεχή μηνύματα έκτακτης ανάγκης στα κινητά τους, ενώ τονίζουν πως δεν υπάρχουν καταφύγια. Η στιγμή που φωτεινά ίχνη διασχίζουν τον ουρανό του Μπαχρέιν, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους έχει αποτυπωθεί σε βίντεο. Η οικογένεια της Άντας Μοσχοβίτου, που ζει στη χώρα τα τελευταία 20 χρόνια, παρακολουθεί έντρομη από τη βεράντα του σπιτιού της. «Φοβηθήκαμε πάρα πολύ. Τρέξαμε όλοι γρήγορα μέσα. Ήρθε αμέσως ένα μήνυμα του στιλ 112 μετά ήχησαν οι σειρήνες και σε δευτερόλεπτα μετά ακούσαμε κάποια πολύ δυνατή έκρηξη. Και όχι μια, δυο-τρεις. Τρέξαμε όλοι μέσα. Καταφύγια δεν υπάρχουνε», ανέφερε στο Mega. Οι εκρήξεις είναι συνεχείς ακόμα και την ώρα της ζωντανής σύνδεσης. «Και τώρα πάλι είχαμε κάποια έκρηξη έξω. Βλέπω και οι υπόλοιποι που είναι έξω κοιτάζουνε ψηλά». Έλληνες που έχουν εγκλωβιστεί σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής ζουν ώρες αγωνίας, παρακολουθώντας τις δραματικές εξελίξεις να εκτυλίσσονται γύρω τους, χωρίς κανένα περιθώριο διαφυγής ή αντίδρασης. «Είχαμε τα ξημερώματα ένα χτύπημα κατά τις 2μιση ώρα, μετά ακολούθησε ένα γύρω στις 7μιση και μετά υπήρχαν και κάποια άλλα χτυπήματα πολύ πιο αραιά βέβαια σε σχέση με χθες. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει φόρμες για αυτούς που θέλουν να επαναπατριστούν εφόσον υπάρξει αυτή η δυνατότητα», δήλωσε κάτοικος του Μπαχρέιν.

«Ακούσαμε μία τεράστια έκρηξη»

Παρόμοια είναι η εικόνα και στο Ντουμπάι, όπου τόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας όσο και μέσα στην ημέρα καταγράφονται διαδοχικές αναχαιτίσεις πυραύλων και drones πάνω από κατοικημένες περιοχές. «Όλο το βράδυ γενικώς υπήρχε κινητικότητα έντονη, ακούγαμε συνεχώς μπαμ μπουμ που γινόντουσαν από τις αναχαιτίσεις των πυραύλων ή των drones. Μόλις ακούσαμε μια τεράστια έκρηξη και πριν ουσιαστικά μια ώρα είδαμε βόμβες πάνω από το κεφάλι μας, να τις εξολοθρεύουνε. Είναι πάρα πολύ περίεργη κατάσταση, έχω αγχωθεί πάρα πολύ γιατί δεν το περιμέναμε». Και στο αεροδρόμιο της Σάρζα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεκάδες Έλληνες παρέμειναν εγκλωβισμένοι χωρίς καμία καθοδήγηση από τις αρμόδιες αρχές. «Είχε αδειάσει όλο το αεροδρόμιο, είχαν φύγει όλοι οι άνθρωποι και μόνο 25 Έλληνες καθόντουσαν απέξω χωρίς αποσκευές, χωρίς μπαταρίες να επικοινωνήσουμε με τις οικογένειές μας, χωρίς νερό. Είμαστε σε μια δραματική κατάσταση. Μετά από πάρα πολλές ώρες καταφέραμε τώρα να μπούμε στο ξενοδοχείο με δική μας πρωτοβουλία». Την ίδια ώρα, άλλοι 100 περίπου Έλληνες παρέμειναν εγκλωβισμένοι σήμερα στο αεροδρόμιο της Ντόχα χωρίς να μπορούν να επικοινωνήσουν με τις προξενικές ή διπλωματικές αρχές της χώρας μας. «Το πρόβλημα μας είναι ότι δεν έχουμε καμία υποστήριξη από την πρεσβεία. Τρεις ώρες καλούσαμε και δεν απαντούσε κανείς στην πρεσβεία. Δεν στέλνανε κανέναν, δεν ήρθε κανείς εδώ να δει πώς είμαστε στο αεροδρόμιο». Η αγωνία για τους Έλληνες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή κορυφώνεται, με δεκάδες να βιώνουν ώρες απόλυτης αβεβαιότητας, είτε εγκλωβισμένοι σε αεροδρόμια είτε μέσα σε κατοικημένες περιοχές όπου οι εκρήξεις και οι αναχαιτίσεις διαδέχονται η μία την άλλη.

«Δεν αισθανόμαστε ασφαλείς»

Εγκλωβισμένοι στο Άμπου Ντάμπι, στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μετά τη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, είναι και 10 Ροδίτες. Η δικηγόρος, Μαρία Κρικοπούλου, που είναι μεταξύ των εγκλωβισμένων, περιέγραψε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου τις στιγμές αγωνίας που βιώνουν. Παράλληλα εξέφρασε την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι η ελληνική πρεσβεία δεν τους ενημερώνει. «Μας λένε να μείνουμε σε ασφαλή μέρη, χωρίς να υποδεικνύουν ποια είναι αυτά τα μέρη. Μας λένε για καταφύγια, χωρίς να μας λένε που είναι αυτά» δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως αν η κατάσταση επιδεινωθεί δεν υπάρχει σχέδιο διαφυγής. «Είμαστε καθηλωμένοι σ’ ένα ξενοδοχείο και ο μόνος τρόπος διαφυγής είναι από όροφο σε όροφο. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά» είπε. Σχετικά με την επιστροφή τους στην Ελλάδα, ανέφερε ότι η Aegean τους άλλαξε τα εισιτήρια για αύριο, Τρίτη, χωρίς όμως να γνωρίζουν εάν τελικά οι πτήσεις θα πραγματοποιηθούν. «Η καλή πρόθεση της Aegean δε σημαίνει ότι θα απελευθερωθεί και ο εναέριος χώρος όταν περνάνε drones και μαχητικά από πάνω» επισήμανε. Η κυρία Κρικοπούλου ανέφερε ότι ψυχολογικά είναι όλοι πολύ φορτισμένοι. «Δεν αισθανόμαστε ασφαλείς. Δεν ξέρουμε σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη τι θα κάνουμε, που θα πάμε και αν θα έχουμε στήριξη. Περνάνε συνεχώς από πάνω μας drones και πύραυλοι» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Πετάχτηκα από τον έντονο κρότο, σείστηκε όλο το σπίτι»

Άλλη μία Ελληνίδα που έχει εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι περιγράφει στο ΕΡΤnews την ανησυχία που επικρατεί μετά τους συνεχείς κρότους και τις αναφορές για επιθέσεις στην περιοχή. Όπως αναφέρει, ενώ η προηγούμενη νύχτα ήταν ήσυχη, τα ξημερώματα η κατάσταση άλλαξε απότομα. Η κα Άντζελα Παντελή μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» είπε χαρακτηριστικά για την κατάσταση που επικρατεί: «Πριν από είκοσι λεπτά ξύπνησα από έναν πολύ δυνατό κρότο. Σείστηκε ολόκληρο το σπίτι. Πετάχτηκα από το κρεβάτι και κοίταξα τον ουρανό, αλλά δεν είδα λάμψη. Προφανώς έγινε σε άλλη περιοχή», σημειώνει. Όπως είπε συμμετέχει σε WhatsApp γκρουπ Ελλήνων κατοίκων του Ντουμπάι, με περίπου 350 μέλη. «Όλοι από διαφορετικές περιοχές έλεγαν ότι άκουσαν δυνατούς κρότους. Υπάρχει ανησυχία, λογικό, αλλά προς το παρόν η ζωή κυλάει κανονικά. Ο κόσμος πάει στη δουλειά του, οι επιχειρήσεις λειτουργούν», εξηγεί. Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εξέδωσαν σύσταση για τηλεργασία, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα. «Ενθαρρύνουν την τηλεργασία, εκτός αν η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη, όπως σε νοσοκομεία», είπε η κα . Παντελή.

«Θα ήμασταν αιχμάλωτοι»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία Έλληνα ο οποίος παραμένει εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι μετά το δραματικό περιστατικό αναχαίτισης της πτήσης του από ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη. Όπως αναφέρει, η πτήση που είχε προορισμό την Ελλάδα εξελίχθηκε σε εφιάλτη, με τους επιβάτες να βλέπουν τα πολεμικά αεροσκάφη να πλησιάζουν επικίνδυνα το πολιτικό αεροπλάνο. Ο κ. Γιάννης Ασλάνης περιέγραψε στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» την περιπέτεια που έζησαν όσοι επιχείρησαν να πετάξουν το Σάββατο (28/2) στις 9.40 το πρωί με προορισμό την Αθήνα. Όπως ο ίδιος περιέγραψε, λίγα λεπτά μετά την απογείωση, ο πιλότος ανακοίνωσε πως ιρανικά μαχητικά είχαν πλησιάσει το αεροσκάφος, ζητώντας να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στο Ιράν. «Τα βλέπαμε δεξιά και αριστερά από το αεροπλάνο. Μας ζήτησαν να κατευθυνθούμε στο Ιράν. Ευτυχώς, ο πιλότος δεν δέχτηκε, γιατί θα ήμασταν αιχμάλωτοι», αναφέρει. Το αεροπλάνο αναγκάστηκε να παραμείνει στον αέρα για περίπου τέσσερις ώρες, προκειμένου να αδειάσει καύσιμα, πριν επιστρέψει τελικά στη Σάρτζα, που βρίσκεται 20 λεπτά από το Ντουμπάι. «Τα πράγματα κυλάνε ήρεμα»

Η Δέσποινα Αντωνιάδου, μόνιμος κάτοικος Κουβέιτ μίλησε στην ΕΡΤ, αναφέροντας πως δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι τουρίστες στην περιοχή. «Είμαστε γύρω στα 150 άτομα. Η χθεσινή νύχτα ήταν πιο δύσκολη, αλλά θα πρέπει να πω ότι είμαστε όλοι κοντά ο ένας στον άλλον, είναι δίπλα μας η Πρεσβεία, οπότε τα πράγματα κυλάνε ήρεμα». Όπως είπε, τους έχει δοθεί λίστα για επαναπατρισμό, την οποία έχει συμπληρώσει και η ίδια. «Εδώ που είμαι εγώ, πιο δίπλα στη θάλασσα, ήταν ήσυχα τα πράγματα. Η χώρα λειτουργεί κανονικά».

Ο Σταύρος Αδάμου, κάτοικος του Κατάρ περιγράφει στην ΕΡΤ το πώς ζει τον εφιάλτη του πολέμου. «Επικρατεί μία ηρεμία, αλλά υπάρχει ανησυχία. Και σήμερα το πρωί είχαμε εκρήξεις, βομβαρδισμούς, όπου η αεράμυνα του Κατάρ, αναχαίτισε τους πυραύλους» είπε και πρόσθεσε: «Από την στιγμή που ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί, καθόμαστε σπίτι, ακολουθούμε τις οδηγίες του κράτους, και προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Σήμερα στις 08:30 το πρωί υπήρξε ένα τελευταίο χτύπημα».

