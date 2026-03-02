Ισραήλ: 48 Έλληνες εγκλωβισμένοι στη Βηθλεέμ

Αγωνία για τους Έλληνες που ταξίδεψαν στη Βηθλεέμ για να προσκυνήσουν και τελικά βρέθηκαν εγκλωβισμένοι με την έναρξη του πυραυλικών επιθέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

Παραμένει άγνωστη η ημερομηνία του επαναπατρισμού και παρά τις απαραίτητες διαδικασίες που έκανε ο Έλληνας πρόξενος για να φύγουν, οι 48 Έλληνες ταξιδιώτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ξενοδοχείο

Ανάμεσά τους, υπάρχουν άτομα με θέματα υγείας που παίρνουν φάρμακα και μια έγκυος. Οι ταξιδιώτες του γκρουπ είναι από Θεσσαλονίκη, Βόλο, Κρήτη, Κατερίνη και Ναύπακτο, και έφτασαν στη Βηθλεέμ στις 26 Φεβρουαρίου για προσκυνηματικό τουρισμό.

Δύο ημέρες μετά, ξεκίνησε ο εφιάλτης, όπως περιγράφει στο ThessPost.gr η Ιωάννα Ντόντη.

«Το Σάββατο, μας είπε ο ξεναγός ότι δεν μπορούμε να βγούμε έξω λόγω της εμπόλεμης ζώνης. Ήμασταν λίγο αγχωμένοι αλλά δεν είχαμε καταλάβει την σοβαρότητα της κατάστασης. Γιατί είναι κάτι άγνωστο για εμάς, δεν έχουμε ζήσει κάτι τέτοιο. Να μη μπορείς ουσιαστικά να φύγεις από το χώρο που είσαι, να είσαι ελεύθερος. Θεωρούσαμε ότι θα κρατούσε λίγο, όμως το βράδυ του Σαββάτου αρχίσαμε να βλέπουμε στον ουρανό τους πυραύλους, τα drones, τις φωτιές. Κάποια καταστρέφονταν, κάποια έσκαγαν μέσα στην πόλη που έπεφταν».

