Απ’ την Κλειτορία ξεκινούν οι εκδηλώσεις για τα 205 χρόνια απ’ την Επανάσταση του 1821

Την Δευτέρα 9 Μαρτίου απ’ την Κλειτορία ξεκινούν οι εκδηλώσεις του Δήμου Καλαβρύτων για την επέτειο των 205 χρόνων απ’ την Ύψωση του Λαβάρου στην Αγία Λαύρα και την κήρυξη της Επανάστασης του 1821.

Στις 9 το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου, στην κεντρική πλατεία της Κλειτορίας, στην προτομή του Παλαιών Πατρών Γερμανού, θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση και στη συνέχεια θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας απ’ τον Πρόεδρο του Συλλόγου Καλαβρυτινών Πειραιώς «Η Αγία Λαύρα» Παναγιώτη Χρονόπουλο.

Θ’ ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων και τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των ενδόξων ηρώων. Και στη συνέχεια, ανάκρουση του εθνικού ύμνου απ’ την Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων.

«Κάθε σπιθαμή αυτού του ένδοξου τόπου, του τόπου του Δήμου Καλαβρύτων, έχει γράψει τη δική του σελίδα απαράμιλλου ηρωισμού, αυταπάρνησης και αυτοθυσίας», αναφέρει σε κείμενο του στο πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος.

Προσθέτοντας ότι «205 χρόνια μετά, η έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης στην Αγία Λαύρα και όσα ακολούθησαν, εξακολουθούν να συγκινούν, να συναρπάζουν και να εμπνέουν. Να εμπνέουν και να καθοδηγούν κάθε πνεύμα ταγμένο στις αρχές της Ελευθερίας, της Ανεξαρτησίας των λαών, της Αξιοπρέπειας και της Δικαιοσύνης».

Οι εκδηλώσεις του Δήμου Καλαβρύτων θα συνεχιστούν στις 14 Μαρτίου στο Λειβάρτζι και στην Τουρλάδα (Φροξυλιά) και την Κυριακή 15 Μαρτίου με την επέτειο της μάχης της Χελωνοσπηλιάς (Λυκούρια).

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: https://www.kalavrita.gr/component/k2/item/3289-programma-epeteiakon-ekdiloseon-205-xronia-ethnikis-paliggenesias