Ολυμπία Οδός: Ολιγόωροι νυχτερινοί αποκλεισμοί των εισόδων και εξόδων του κόμβου Σελιανιτίκων προς Πάτρα

Για την ασφαλή διέλευση υπερμεγεθών – υπέρβαρων οχημάτων μεταφοράς ανεμογεννητριών από τον κόμβο Σελιανιτίκων στην κατεύθυνση προς Πάτρα και σύμφωνα με την υπ. αριθμό 198/2026 Απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, απαιτούνται επαναλαμβανόμενοι νυχτερινοί ολιγόωροι αποκλεισμοί της εισόδου και εξόδου του κόμβου Σελιανιτίκων προς Πάτρα μέγιστης διάρκειας 5 ωρών, έως τον δυτικό κυκλικό κόμβο του Α/Κ και έως το όριο του Έργου Παραχώρησης καθώς και του τμήματος ανάμεσα στους δύο αυτούς κυκλικούς κόμβους του Α/Κ.

Κατά τη διάρκεια που οι κλάδοι εξόδου και εισόδου θα παραμείνουν αποκλεισμένοι, τα οχήματα που επιθυμούν να εξέλθουν/εισέλθουν μέσω αυτών, θα έχουν δύο εναλλακτικές διαδρομές και πιο συγκεκριμένα είτε μέσω του προηγούμενου Κόμβου «Αίγιο Δυτικός» είτε μέσω του επόμενου «Δρέπανο».

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις θα λάβουν χώρα επαναλαμβανόμενα κατά το χρονικό διάστημα από 27.02.2026 έως την 01.04.2026 την περίοδο από 22:00 μ.μ. έως 06:00 π.μ.

"Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή" αναφέρει η σχετική ανακοίνωση..