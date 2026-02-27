Back to Top
Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά- Θα συνεχιστούν οι συζητήσεις»

Τι αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος

Τη δυσαρέσκειά του για τις επαφές με την ιρανική αντιπροσωπεία στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του.

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για το Τέξας, επισήμανε πάντως ότι θα πραγματοποιηθούν «περισσότερες συνομιλίες την Παρασκευή», υπογραμμίζοντας πως εξακολουθεί να επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας.

«Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Δεν είμαι ικανοποιημένος μαζί τους, αλλά αναμένονται περαιτέρω συνομιλίες την Παρασκευή. Θέλω να κάνω μια συμφωνία μαζί τους».

Σημειώνεται ότι οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης συνεχίστηκαν αυτή την εβδομάδα, εν μέσω μαζικής στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ στην περιοχή. Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θέλει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη στο Ιράν, αλλά ότι μερικές φορές είναι απαραίτητο.

