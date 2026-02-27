Χριστίνα Αλεξοπούλου: Συνάντηση με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, πραγματοποίησε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κας Αλεξοπούλου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε η σημαντική ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας μέσα από τις τακτικές μεταθέσεις του 2026. Παράλληλα, η κα. Αλεξοπούλου ζήτησε περαιτέρω στελέχωση μέσω των έκτακτων μεταθέσεων, εντός του τρέχοντος έτους, για τη βελτίωση της επιχειρησιακής της ετοιμότητας. Έμφαση δόθηκε στις περιπολίες στους καταυλισμούς του νομού, στη δράση των Τμημάτων ΟΠΚΕ και των ομάδων ΔΙ.ΑΣ., ενώ η Χριστίνα Αλεξοπούλου ανέδειξε την ανάγκη διαρκούς υποστήριξής τους με ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερή παρουσία τους στο πεδίο.

Επιπλέον, συζητήθηκε η στελέχωση του νεοσύστατου Τμήματος Διμοιριών Υποστήριξης στην Πάτρα, με στόχο την ταχύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση σύνθετων περιστατικών.

Σε δήλωσή της η Χριστίνα Αλεξοπούλου αναφέρει:

«Η ασφάλεια των συμπολιτών μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Συνεχίζουμε, με συνέπεια, τη θεσμική μας συνεργασία ώστε η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας να ενισχύεται συνεχώς με το απαραίτητο προσωπικό και τα κατάλληλα μέσα για την προστασία της τοπικής κοινωνίας. Ευχαριστώ τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τη σταθερή συμβολή του στην κοινή αυτή προσπάθεια, προς όφελος των πολιτών της Αχαΐας».