Ταξίδεψε έξυπνα: Ο πιο φθηνός μήνας για κάθε χώρα

Το κόστος ενός ταξιδιού δεν εξαρτάται μόνο από τον προορισμό, αλλά και από το πότε θα επιλέξεις να ταξιδέψεις.

Οι περίοδοι υψηλής ζήτησης, που συχνά καθορίζονται από τον καλό καιρό και τις σχολικές διακοπές, οδηγούν σε αυξημένη ζήτηση και, κατ’ επέκταση, σε υψηλότερες τιμές για τα πάντα, από τα αεροπορικά εισιτήρια μέχρι τη διαμονή.

Αντίθετα, οι ενδιάμεσες και χαμηλές τουριστικές περίοδοι μπορούν να «ξεκλειδώσουν» φθηνότερες τιμές και να προσφέρουν τη δυνατότητα να απολαύσει κανείς δημοφιλείς προορισμούς με μικρότερο κόστος, χωρίς συνωστισμό.

Άλλα στοιχεία που μπορεί να μειώσουν το κόστος των διακοπών είναι και η κράτηση ξενοδοχείου. Μια κράτηση πολύ νωρίτερα μπορεί να αποδειχθεί οικονομικότερη, το ίδιο όμως μπορεί να συμβεί και με μια κράτηση της τελευταίας στιγμής. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για όλες τις χώρες με τον ίδιο τρόπο. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να γνωρίζουμε τι ισχύει κάθε φορά;

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει την καλύτερη περίοδο για να επισκεφθεί κανείς κάθε χώρα και δείχνει ότι η επιλογή του σωστού μήνα για ταξίδι μπορεί να εξοικονομήσει πολλά χρήματα από το κόστος διαμονής.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το ταξιδιωτικό πρακτορείο Go2Africa, ανέλυσε εκατομμύρια τιμές ξενοδοχείων από πλατφόρμες κρατήσεων προκειμένου να υπολογίσει το μέσο κόστος δωματίου για κάθε μήνα του έτους.

Κατά μέσο όρο ο Δεκέμβριος ήταν η πιο ακριβή περίοδος του χρόνου για ταξίδι, με 38 χώρες να καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές ξενοδοχείων αυτόν τον μήνα, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, η Ιαπωνία, το Μεξικό και η Ταϊλάνδη.

Αυτό είναι πολύ λογικό, καθώς ο Δεκέμβριος αποτελεί δημοφιλή περίοδο για άδειες από την εργασία. Είναι επίσης ο μήνας των Χριστουγέννων, που παραδοσιακά ανεβάζουν τις τιμές.

Ο προγραμματισμός διακοπών με αυτή την κατάταξη, πάντως, κρύβει παγίδες. Γιατί μπορεί η πιο οικονομική περίοδος για να επισκεφθεί κάποιος π.χ. την Ελλάδα να είναι τον Ιανουάριο, ωστόσο αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα όπως τους μήνες με ζεστό καιρό. Ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο πιο οικονομικός μήνας είναι τον Ιούλιο, ωστόσο πρόκειται για μια περίοδο που η χώρα είναι σχεδόν… άδεια και η ζέστη σε επίπεδα που κανείς δεν μπορεί να αντέξει.

Πότε είναι η καλύτερη στιγμή να επισκεφθείς δημοφιλείς χώρες το 2026:

Ιανουάριος

Δανία

Ιταλία

Ελλάδα

Μάλτα

Μαρόκο

Τουρκία

Ηνωμένο Βασίλειο

Ουζμπεκιστάν

Φεβρουάριος

Κροατία

Λιχτενστάιν

Μαυροβούνιο

Σαν Μαρίνο

Μάρτιος

Αλγερία

Μπουτάν

Ινδονησία

Ισπανία

Ζιμπάμπουε

Απρίλιος

Γεωργία

Γουατεμάλα

Ισλανδία

Σλοβακία

Μάιος

Ανδόρα

Ιαπωνία

Ιορδανία

Νικαράγουα

Ιούνιος

Αυστρία

Γρενάδα

Χονγκ Κονγκ

Σερβία

Νότια Αφρική

Ιούλιος

Αυστραλία

Μπελίζ

Καμπότζη

Ομάν

Ναμίμπια

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Αύγουστος

Μπαχάμες

Μποτσουάνα

Παπούα Νέα Γουινέα

Μαυρίκιος

Σαουδική Αραβία

Σεπτέμβριος

Αντίγκουα & Μπαρμπούντα

Αργεντινή

Μπαρμπάντος

Δομινικανή Δημοκρατία

Γκάμπια

Μεξικό

Νεπάλ

Φιλιππίνες

Ταϊλάνδη

Βιετνάμ

Οκτώβριος

Ντομίνικα

Μαδαγασκάρη

Μογγολία

Σενεγάλη

Νοέμβριος

Βουλγαρία

Ισημερινός

Εσθονία

Γαλλία

Ιρλανδία

Νορβηγία

Τζαμάικα

Κένυα

Πορτογαλία

Σουηδία

Ελβετία

Δεκέμβριος

Καζακστάν

Μολδαβία