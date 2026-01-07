Forbes: Αυτοί είναι οι 20 «hot» προορισμοί για το 2026 - Ανάμεσά τους και ένας στην Ελλάδα

Το 2026 αναμένεται να είναι μια γόνιμη χρονιά για τους λάτρεις των ταξιδιών, με πολλές αφορμές σε διεθνή κλίμακα να προτρέπουν τους πάντες να φτιάξουν τη βαλίτσα τους και να μεταβούν στο κοντινότερο αεροδρόμιο.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα πραγματοποιηθούν στην Ιταλία τον Φεβρουάριο, το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής τον Ιούνιο και Ιούλιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γιορτάσουν τα 250α γενέθλιά τους, ενώ οι γαστρονομικές και μουσειακές εξορμήσεις είναι πάντα μια «ασφαλής» σταθερά.

Ο ταξιδιωτικός οδηγός του Forbes επέλεξε τους 20 κορυφαίους προορισμούς για τη νέα χρόνια και ανάμεσά τους φιγουράρει ένας ελληνικός: η Πελοπόννησος.

Η Πελοπόννησος είναι ο επόμενος αγαπημένος προορισμός για το «set-jetting», την τάση να ταξιδεύει κανείς σε τοποθεσίες όπου γυρίστηκαν ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Η νότια χερσόνησος της Ελλάδας θα βρεθεί στο επίκεντρο χάρη στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, που θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2026.

Ο Οδυσσέας, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, περιπλανιέται στο Αιγαίο κατά το 10ετές ταξίδι του για να φτάσει στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Στη Μεσσηνία, το θέρετρο Costa Navarino «βυθίζεται» στο ομηρικό έπος με ένα Odyssey Trail έξι στάσεων που αναπαράγει το ταξίδι του Οδυσσέα και «φιλοσοφικές βόλτες» με έναν καθηγητή για να εξερευνήσετε τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται ο μύθος. Από εκεί, το ταξίδι της επιστροφής στο 5άστερο ξενοδοχείο με σουίτες Mandarin Oriental, του Costa Navarino, δε θα είναι μακρύ.

Οι υπόλοιποι 19 προορισμοί: