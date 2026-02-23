Συνταγή για muffins πορτοκαλιού

Μικρό, υγιεινό και αρωματικό γλυκό για όλες τις ώρες.

Τα μάφινς πορτοκαλιού συνδυάζουν ολικής άλεσης αλεύρι, φρέσκο χυμό πορτοκαλιού και λίγη φυσική γλυκαντική ουσία, για να έχουμε γεύση χωρίς περιττά λιπαρά και ζάχαρη.

Έρχονται από την ανάγκη να φτιάξουμε κάτι νόστιμο και θρεπτικό, με υλικά που όλοι έχουμε στην κουζίνα.

Eίναι μια απλή υπόσχεση καθημερινής απόλαυσης χωρίς τύψεις.

Η συνταγή επιτρέπει παραλλαγές — αλεύρι χωρίς γλουτένη, με λιγότερα λιπαρά ή και χωρίς προσθήκη αυγού.

Μάφινς πορτοκαλιού

Υλικά (για 8–10 μάφινς)

240 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης

120 γρ. φρέσκος χυμός πορτοκαλιού (περίπου ½ φλιτζάνι)

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

120 γρ. άπαχο/χωρίς ζάχαρη γιαούρτι (ακόμη και φυτικό αν προτιμάτε) – (½ φλιτζάνι)

60 γρ. ελαιόλαδο (¼ φλιτζάνι)

115 γρ. μέλι ή σιρόπι αγαύης (⅓ φλιτζανιού)

10 γρ. μπέικιν πάουντερ (περίπου 2 κ.γ.)

μια πρέζα αλάτι

1 αυγό (χτυπημένο)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C και τοποθετούμε χαρτάκια σε ταψί για μάφινς ή λαδώνουμε ελαφρά τις θήκες.

Σε ένα μπολ, αναμειγνύουμε τον χυμό πορτοκαλιού με το ξύσμα, το γιαούρτι, το ελαιόλαδο και το μέλι, μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Σε άλλο μπολ κοσκινίζουμε το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι.

Προσθέτουμε το χτυπημένο αυγό στο υγρό μείγμα.

Ενσωματώνουμε τα στερεά υλικά, στο υγρό μείγμα με απλές κινήσεις, μέχρι να ενωθούν , χωρίς να ανακατεύουμε υπερβολικά.

Μοιράζουμε το μείγμα στις θήκες κατά τα 2/3.

Ψήνουμε περίπου 20 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν ελαφρά και μία οδοντογλυφίδα να βγαίνει καθαρή.

Αφήνουμε να κρυώσουν λίγα λεπτά στις θήκες και μετά τα τοποθετούμε σε σχάρα να κρυώσουν τελείως.

