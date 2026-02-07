Το Ιόνιο μαγνητίζει τους Αμερικανούς: Αυθεντικές εμπειρίες, φύση, πολιτισμός, γαστρονομία

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετείχε με επιτυχία στο Travel & Adventure Show, που έλαβε χώρα στις 24 και 25 Ιανουαρίου στο Jacob Javits Center στη Νέα Υόρκη.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες τουριστικές διοργανώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για το ευρύ κοινό αλλά και για επαγγελματίες του τουρισμού.

Έντονο ενδιαφέρον για τα Ιόνια Νησιά

Την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εκπροσώπησαν η Ελένη Παπαναστασάτου, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Απόδημου Ελληνισμού και ο Σπύρος Αργυρός, Αντιπεριφερειάρχης Μικρών Νησιών και Ενδοπεριφερειακών Συγκοινωνιών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με επισκέπτες και επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου, παρουσιάζοντας τη στρατηγική και το όραμα της Περιφέρειας για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας των Ιονίων Νήσων στην αμερικανική αγορά.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, πλήθος καταναλωτών και επαγγελματιών του τουρισμού επισκέφθηκαν το περίπτερο των Ιονίων Νήσων, καταγράφοντας ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον για τον προορισμό. Οι επισκέπτες προσέγγισαν το περίπτερο με πολλές και ουσιαστικές ερωτήσεις, επιδιώκοντας να γνωρίσουν σε βάθος τη μοναδική ταυτότητα των νησιών και τις εμπειρίες που προσφέρουν πέρα από το καθιερωμένο τουριστικό μοντέλο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις αυθεντικές εμπειρίες, τις φυσικές ομορφιές, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία των Ιονίων Νήσων, στοιχεία που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον τόσο του ταξιδιωτικού κοινού όσο και επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου, όπως ταξιδιωτικών πρακτόρων, tour operators και travel advisors. Το ενδιαφέρον αυτό επιβεβαιώνει τη δυναμική των Ιονίων Νήσων στην αμερικανική αγορά και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης συνεργασιών.

Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι δυνατότητες πρόσβασης και φιλοξενίας στα Ιόνια Νησιά, καθώς και η ποικιλομορφία του προορισμού, που συνδυάζει πολιτιστική κληρονομιά, τοπικές παραδόσεις, γαστρονομία και υψηλής ποιότητας τουριστικές υπηρεσίες. Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν σημαντικές επαφές και συζητήσεις με επαγγελματίες του κλάδου, διερευνώντας δυνατότητες μελλοντικών συνεργασιών.

Την έκθεση επισκέφθηκαν επίσης Απόδημοι Επτανήσιοι, οι οποίοι αποτελούν πολύτιμους πρεσβευτές των νησιών στο εξωτερικό, στηρίζοντας διαχρονικά και έμπρακτα την προώθηση και τη διεθνή προβολή των Ιονίων Νήσων, διατηρώντας παράλληλα ζωντανό τον δεσμό με τον τόπο καταγωγής τους.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο Travel & Adventure Show εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας και συστηματικής παρουσίας της σε διεθνείς αγορές, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των Ιονίων Νήσων στις Ηνωμένες Πολιτείες και την προσέλκυση επισκεπτών που αναζητούν αυθεντικές, ποιοτικές και βιώσιμες ταξιδιωτικές εμπειρίες.