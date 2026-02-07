Παραδοσιακή Τσικνοπέμπτη στο Pepper με ζωντανή μουσική και εκλεκτές γευστικές επιλογές

Δεν ξέρουμε εάν το έχετε καταλάβει, αλλά την επόμενη Πέμπτη είναι... Τσικνοπέμπτη!

Η "εθνική εορτή" των καρναβαλιστών στην Πάτρα, θα εορταστεί φυσικά όπως της πρέπει και σίγουρα, μία από τις καλύτερες επιλογές για τη διασκάδασή μας είναι το αγαπημένο μας Pepper.

Στο πεζόδρομο της Πουκεβίλ, εκτός από τις εγγυημένα ποιοτικές, γευστικές επιλογές του σεφ Βανδώρου, θα μας περιμένει και ζωντανή μουσική, προσαρμοσμένη στο κλίμα της ημέρας!

Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας με ένα τηλέφωνο στο 261 027 2987.

Σας προειδοποιήσαμε!