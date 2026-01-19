Samar Bar–Restaurant: Ένα από τα πιο εμβληματικά spot γαστρονομίας, στο roof garden του My Way

Αναμφίβολα, το Samar Bar–Restaurant αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά spot γαστρονομίας και διασκέδασης στην Πάτρα. Στην καλαίσθητη σάλα του στο roof garden του εντυπωσιακού My Way Hotel & Events, απολαμβάνουμε πιάτα-πειρασμούς, ενώ ταυτόχρονα η πανοραμική θέα στον Πατραϊκό μας ταξιδεύει και μας χαρίζει απλόχερα ατμόσφαιρα resort μέσα στην καρδιά της πόλης. Στο Samar το δημιουργικό μενού αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή, με τις γευστικές του επιλογές να συνδυάζονται ιδανικά με ευρεία γκάμα από signature cocktails.

Με αταλάντευτη προσήλωση στη λεπτομέρεια, προσελκύει καθημερινά τόσο Πατρινούς που το έχουν λατρέψει, όσο και την πλειοψηφία των επισκεπτών της πόλης. Η έμφαση στην ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, οι επιλεγμένες πρώτες ύλες, το προσεγμένο food styling, η ευρύτητα των επιλογών, αλλά και η ενημερωμένη λίστα κρασιών συντελούν στην σφαιρική του επιτυχία.

Εδώ τίποτα δεν είναι τυχαίο: Samar σημαίνει «συνομιλώ με κάποιον στο ηλιοβασίλεμα» κι εάν έχετε βρεθεί την συγκεκριμένη ώρα της μέρας στο My Way, τα χρώματα του δειλινού δεν μπορεί παρά να κλέψουν την καρδιά σας. Ένας ακόμα λόγος για τον οποίο το Samar έχει καθιερωθεί ως το απόλυτο meeting point της πόλης.

Όθωνος-Αμαλίας 16, Πάτρα | 2610 623131