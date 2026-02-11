Στη γιορτή των ερωτευμένων, επιλέγουμε "Samar" στο καλαίσθητο roof garden του ξενοδοχείου My Way

Αυτό το Σάββατο, του Αγίου Βαλεντίνου, επιλέγουμε για μία ακόμα χρονιά να γιορτάσουμε στον καλαίσθητο χώρο του Samar, του εστιατορίου που έχει κλέψει τις καρδιές των Πατρινών, στο roof garden του My Way Hotel & Events.

Στην πανέμορφη σάλα του, με την ακαταμάχητη θέα στη θάλασσα και όλο τον Πατραϊκό Κόλπο, θα προσφερθεί το κλασσικό μενού με επιπλέον προσθήκες εξαιτίας της ημέρας.

Την βραδιά θα "ντύσει" με ξεχωριστές μουσικές επιλογές ο DJ Panos Bonelis.

Κάντε εγκαίρως την κράτησή σας για την ξεχωριστή αυτή βραδιά!

_

My Way Hotel & Events

Λ. Όθωνος Αμαλίας 16, Πάτρα

www.mywayhotel.gr

Τηλ. Κρατήσεων: 6947663411