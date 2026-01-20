Owl: Ένα σύγχρονο all-day στέκι που συνδυάζει άνεση, ζεστή αισθητική και δημιουργική κουζίνα

Στην καρδιά της Πάτρας, στη Ρήγα Φεραίου 138–140, το Owl- Κουκουβάγια έχει καθιερωθεί ως ένα σύγχρονο all-day στέκι που συνδυάζει άνεση, ζεστή αισθητική και δημιουργική κουζίνα. Από τον πρωινό καφέ και το brunch έως το βραδινό ποτό και τα ιδιαίτερα cocktails, ο χώρος λειτουργεί ως ένα ισορροπημένο μείγμα εστιατορίου, wine bar και lounge.

Η κουζίνα του Owl στηρίζεται στη μεσογειακή παράδοση, αλλά με ευφάνταστες πινελιές που ανανεώνουν κλασικές γεύσεις χωρίς να τις αλλοιώνουν. Ο σεφ Κώστας Αξιώτης βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προσέγγισης, παντρεύοντας εμπειρία και δημιουργικότητα. Με έμφαση στα ποιοτικά υλικά και στη λεπτομερή τεχνική, δημιουργεί πιάτα που απευθύνονται τόσο στον απαιτητικό ουρανίσκο όσο και στον επισκέπτη που αναζητά προσιτή, αλλά προσεγμένη γαστρονομία.

Χαρακτηριστικό δείγμα της φιλοσοφίας του αποτελεί η ζεστή σούπα με μοσχαράκι γάλακτος και μεδούλι: ένας βαθύς, αρωματικός ζωμός με μεταξένια υφή και φυσική γλύκα από το κρέας, ενισχυμένος από το βελούδινο μεδούλι που λιώνει μέσα του. Συνοδεύεται από πυκνό, αρωματικό ψωμί ντίκελ με καραμελωμένη κόρα, το οποίο απορροφά τον ζωμό και δημιουργεί μια γήινη, αρμονική ισορροπία. Το Owl- Κουκουβάγια ξεχωρίζει γιατί συνδυάζει αυθεντικότητα, άνεση και δημιουργική ματιά! Χωρίς αμφιβολία είναι μια πρόταση που αναβαθμίζει την πατρινή γαστρονομική σκηνή!

Ρήγα Φεραίου 140, Πάτρα | T: 2615 500505