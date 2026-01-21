TamToom: Το all time classic που συνεχίζει να μας εκπλήσσει

Πολλοί από μας «μεγαλώσαμε» μαζί του και έγινε συνώνυμο με τα καλοκαίρια μας. Το all time classic TamToom στην παραλία του Ακταίου, πάντα μέσα στο πράσινο και πλάι στο κύμα, παραμένει αναμφίβολα πολυαγαπημένο.

Συστήνεται ως ένα seaside all day bar restaurant με ιστορία 30 ετών, που δε σταματά να εξελίσσεται. Ανεξαρτήτως εποχής, πλέον, λειτουργεί καθημερινά και τη χειμερινή σαιζόν, πιστό στις μεσογειακές γεύσεις. Οι συνιδιοκτήτες Τάκης Ματθαιόπουλος και Ανδρέας Παπαχρίστου με chef τον Περικλή Καρδαμπίκη επιμένουν στις εκλεκτές πρώτες ύλες και στις προσιτές συνταγές με νεωτεριστική ματιά. Το περιβάλλον eco chic και αφτιασίδωτο, σαν γραφικός εξωτικός προορισμός.

Στο μενού θα λατρέψετε την ανοιχτή μανιταρόπιτα, τη σαλάτα burrata με φρέσκα και ημίλιαστα ντοματίνια, το μοσχαρίσιο carpaccio, το καλαμάρι με μους ταραμά, την περίφημη καρμπονάρα με quanciale, αυγό και παρμεζάνα, την καραμελωμένη πανσέτα με ξινή κρέμα γιαουρτιού και τσιπς πατάτας, την pichania Ουρουγουάης, το συκώτι tagliata, την «ατέλειωτη» χοιρινή μπριζόλα. Λόγω συνεχόμενου ωραρίου θα βρείτε επίσης ποικιλίες, burgers, σνακς και γλυκίσματα όπως το… lava cake με παγωτό!

Ελευθερίας & 28ης Οκτωβρίου, Ρίο | Τ: 2610 993195