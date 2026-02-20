Back to Top
Καθαρά Δευτέρα στο Pepper με σαρακοστιανές λιχουδιές

Σταθερή επιλογή το αγαπημένο στέκι στην Πουκεβίλ

Μετά το καρναβαλικό Σαββατοκύριακο, στο αγαπημένο μας Pepper θα μας υποδεχτούν την Καθαρά Δευτέρα το μεσημέρι και όπως μαθαίνουμε, έχουν ετοιμάσει ένα σπέσιαλ νηστίσιμο μενού για την ημέρα.

Ο σεφ Ανδρέας Βανδώρος θα μας προτείνει σαρακοστιανές γευστικές επιλογές που είναι βέβαιο πως δεν θα αφήσουν κανέναν ασυγκίνητο!

Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας με ένα τηλέφωνο στο 261 027 2987.

