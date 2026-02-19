Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21-2-2026

ΚΗΔΕΙΑ

TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 90

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 – 2 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1.00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΤΙΣΤΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΣΠΥΡΟΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295

Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΝ. ΜΑΝΤΕΛΗ

ΕΤΩΝ 83

Κηδεύουμε την Παρασκευή 20-2-2026 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Η σύζυγος: Ελευθερία

Τα παιδιά του: Άννα Μαντέλη, Παναγιώτης Μαντέλης και Βασιλική Μητροπούλου

Τα εγγόνια του: Αγγελική και Παρασκευάς, Μαρία και Χαράλαμπος

Τα αδέλφια του: Χαράλαμπος και Γεωργία Μαντέλη, Αργυρώ χήρα Νικ. Καριώτη

Τα δισέγγονα του

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΟΛΓΑ (χήρα) ΚΩΝ.

ΕΞΑΡΧΟΥ

(ΕΤΩΝ 90)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ-ΟΛΓΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΔΩΡΟΘΕΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΛΕΞΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡ.

ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 86

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/2/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΣΜΗΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΣΜΗΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΥΣΑΦΗ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΝΑ (ΧΗΡΑ ΑΓΓΕΛΟΥ) ΖΕΡΔΕΒΑ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΗΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΔΙΟΝΥΣΙΑ (χήρα) ΘΩΜ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 88)

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 20/2/2026 & ώρα 2 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Κοιμητήριο Πατρών. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 1.45 μ.μ.

Τα παιδιά της: Γεωργία & Δημήτριος Παρασκευόπουλος

Τα εγγόνια της: Διονύσιος, Θωμάς-Μάριος, Αδαμαντία

Ο αδελφός της: Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος

Οι εξάδελφοι

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501

Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΓΙΟ, τηλ.: 26911 11444

ΚΙΝ.: 6932 885964.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΦΙΛ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 87

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΡΗΝΗΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ, ΦΩΤΙΟΣ & ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ χήρα ΧΡΗΣΤ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χήρα ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ χήρα ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χήρα ΓΡΗΓ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΡΩΞΑΝΗ χήρα ΣΤ. ΑΝΝΙΝΟΥ- ΠΕΤΡΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ 86

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΚΕΦ/ΝΙΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝ. ΜΟΥΓΙΟ

(ΕΤΩΝ 87)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 2 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΝΕΟ) ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΓΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΛΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΠΡΟΔΡΟΜΟ – ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΗΦΙΔΗ



ΕΤΩΝ 93

Κηδεύουμε την Παρασκευή 20-2-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Ακταίο (Βερναδέϊκα) Ρίου.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΣΗΦ & ΜΑΡΙΑ, ΖΩΗ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ, ΜΑΝΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΛΕΝΗ ΣΑΚΑ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 97

Αποχαιρετάμε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15.00 από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων του Α’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Πατρών

Γιώργος, Άνχελες, Κάρμεν, Ελένη, Βασίλης, Μάγδα, Μάνος, Μάχη, Μιχάλης, Άννα, Δόμνα.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050, 6986 944494.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

THΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΣΟΦΙΑ χήρα ΑΝΔΡΕΑ

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΑ

ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 – 2 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ MΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΑΡΓΥΡΗΣ ΖΑΧΟΣ

ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΣΣΕΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΕΛΕΝΗ, ΣΟΦΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295

Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΛΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΕΤΩΝ 80

Κηδεύουμε το Σάββατο 21-2-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄Κοιμητηρίου Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Γεώργιος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

Ιωάννης & Ουρανία, Απόστολος & Μαρία

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : Ελένη, Γιώργος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

---------------