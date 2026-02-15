Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 16 και την Τρίτη 17/02/2026

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΘΕΜ.

ΜΠΕΝΟΥ

ΕΤΩΝ 85

Κηδεύομε την Δευτέρα 16-2-2026 και ώρα 2 μ.μ.

απο τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πατρών

Η Ταφή θα γίνει στο Α΄ Κοιμητήριο Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :

Αικατερίνη & Χρήστος Αθανασόπουλος,

Νικόλαος & Ουρανία Μπένου,Χαράλαμπος & Δέσποινα

Μπένου,Ουρανία & Παναγιώτης Δαβραντής

Α ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :

Γρηγόρης,Μαρία,Σοφία,Κυριάκος,Μαριλέννα,

Θεμιστοκλής,Θεμιστοκλής,Θεμιστοκλής.

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ : Παναγιώτα,Ουρανία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ :

Κων/νος & Ειρήνη Πεγιάζη,Μαργαρίτα χήρα Γεωργ. Πεγιάζη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νος. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΑΝΤΩΝΙΟ ΙΩΑΝ.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 73

Κηδεύομε την Δευτέρα 16-2-2026 και ώρα 11 π.μ.

απο τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Κάτω Αχαϊας

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Ευφροσύνη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :

Ιωάννης & Ευανθία,Ευανθία,Κατερίνα,Αγγελική,

Χρήστος & Ρεμπέκα

Η ΑΔΕΛΦΗ : Κωνσταντίνα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΑ)

(χήρα) ΑΝΑΣΤ. ΛΟΒΕΡΔΟΥ



Κηδεύουμε την Δευτέρα 16 -2-2026 & ώρα 12.30 μ. μ. από τον

Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Εγλυκάδος.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Οβρυάς.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΟΒΕΡΔΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΟΒΕΡΔΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΠΙΡΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΗΣΙΔΗΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας

πατέρα ,αδελφό,παππού & θείο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΤΩΝ:94

Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 16-2-2026 και ώρα 2.00μ.μ.

από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κρυόβρυση Ηλείας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Παρασκευή & Χρήστος Διαμαντόπουλος,

Γεώργιος & Διονυσία Παπαγεωργίου,

Νικόλαος & Αγγελική Παπαγεωργίου,

Αντώνιος & Ελένη Παπαγεωργίου,

Αικατερίνη & Αναστάσιος Μαζούλιας,

Ηλίας Παπαγεωργίου,

Λεωνίδας & Αντωνία Παπαγεωργίου,

Ελένη & Μένιος Θεοδωρόπουλος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

----------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ (χήρα) ΠΑΝ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 73)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΑΞΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΤΣΑΜΠΡΙΝΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟ ΘΕΟΔ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

(ΕΤΩΝ 89)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/2/2026 & ΩΡΑ

12:00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΟΒΡΥΑΣ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,

ΜΑΡΙΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΟΥΣΕΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣ. ΚΟΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΛΕΝΗ, ΗΛΙΑΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,

ΡΑΦΑΕΛΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ

-------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗ

ΕΤΩΝ 99

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΡΙΝΟΣ ΑΧΑΪΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΗΛΙΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ,

ΕΛΙΤΤΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΑΠΟΔΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΣ,ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦΩΤ.

ΠΑΣΜΑΝΤΖΗ

ΕΤΩΝ 54

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ : ΦΩΤΙΟΣ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ : ΠΕΤΡΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ( χήρα )ΝΙΚ. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ 88

Κηδεύουμε την Δευτέρα 16 -2-2026 & ώρα 3 μ. μ. από τον

Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΑΝΝΑ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΤΑΣ,

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΕΙΡΗΝΗ ( χήρα ) ΚΩΝ. ΣΤΑΪΚΟΥ, ΑΓΝΗ ( χήρα ) ΑΝΤΩΝ. ΣΤΑΪΚΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ( χήρα ) ΧΑΡ. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ,

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

TOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΡΑΤΟ

ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 – 2 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.00 Μ.Μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

------------------