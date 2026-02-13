Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15-2-2026

Μνημόσυνα
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 8:30 πμ, στον Ιερό Ναό Αγ. Βαρβάρας Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (χήρα) ΠΑΝ. ΓΑΡΙΟΥ
ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
(ΕΤΩΝ 88)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΑΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΑΝΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΙΟΛΕΤΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 14-2-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔ. ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 51
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ
ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΣΠΑΓΓΟΥΡΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 14-2-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα Προαστίου, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 74
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΙΤΣΑ
H KOPH ΤΟΥ : ΜΑΙΡΗ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΘΟΔΩΡΗΣ, ΑΡΓΥΡΩ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 14-2-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Άνω Αλισσού, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΜΑΡΙΑΣ (χήρας) ΙΩΑΝ. ΛΙΓΝΟΥ
ΕΤΩΝ 93
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ & ΝΤΙΝΑ ΧΑΝΤΖΗ, ΜΠΕΤΥ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΗΜΕΡΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΙΚΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 14-2-2026 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Προαστίου, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΓΕΩΡΓΙΑΣ (χήρας) ΘΕΟΦ KABOYPA
ΕΤΩΝ 80
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΑΘΗΝΑ ΚΑΒΒΟΥΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΥΡΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΖΩΗ & ΑΔΑΜ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 14-2-2026 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βούντενης, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ
ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΕΛΔΥΚ ΚΥΠΡΟΥ - ΕΤΩΝ 74
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΑΚΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟΥ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 87
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΑ - ΝΕΦΕΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΑΛΕΚΟΥ) ΠΑΣΑΛΗ
ΕΤΩΝ 55
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΝΑ, ΦΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΪΤΙΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ χήρας ΠΑΝ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΕΤΩΝ 88
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΜΙΑΡΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΚΑΙ ΙΒΑΝ ΛΑΝΖΟΝ-ΜΙΛΛΕΡ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΗΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ, ΡΕΝΑΤΑ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΜΑΡΙΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΛΥΔΙΑ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΕΥΑΓΓ. ΚΑΡΟΥΣΟΥ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΜΕΛΙΝΑ, ΒΙΒΙΑΝΑ, ΟΛΙΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ, ΑΘΗΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Η ΕΞΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΚΟΝΒΕΡΤΙΝΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑΣ χήρας ΠΑΝ. ΚΑΡΑΤΖΑ
ΕΤΩΝ 92
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΤΖΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΑΤΖΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14/2/2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΝΙΚ. ΣΚΑΝΔΑΜΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΕΤΩΝ 57
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΕΙΡΗΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΑΝΔΑΜΗ,
ΕΥΘΥΜΙΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΑΝΤ. ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΖΑΛΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε 40ήμερο μνημόσυνο το Σάββατο 14/2/2026 και ώρα 8.30 π.μ. εις τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στα Ζαρουχλέικα Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας
ΑΘΑΝΣΙΑΣ χήρας ΓΑΒΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 81
Τα παιδιά της: Νικολίτσα & Δημήτριος Γιαννόπουλος, Αγγελική Δημοπούλου
Τα αδέλφια
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς.
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9 Π.Μ.ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40HMEΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΧ. ΔΕΛΑΚΗ
{ΕΤΩΝ 84}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΘΗΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΡΥΣΑ, ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΛΙΛΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙOY ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΜΠΟΖΑΪΤΙΚΩΝ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΧΗΡ. ΑΝΑΣΤ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
{ΕΤΩΝ 96}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΤΑΥΡ. ΜΗΤΣΟΥΛΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΛΟΓΓΙΝΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑΝΝΑ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΡΑΝΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΙΩΑΝΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14/2/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 40-ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΥΙΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ κ ΘΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 49
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η Μ Η Τ Ε Ρ Α Τ Ο Υ:
ΜΑΡΙΑ χήρα ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α Τ Ο Υ :
ΕΛΕΝΗ κ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ο Α Ν Ι Ψ Ι Ο Σ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Τ Α Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ι Α
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14/2/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΗΓ. ΤΣΙΚΝΙΑ
ΕΤΩΝ 94
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΜΑΡΙΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΕΛΕΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΜΑΡΙΑ, ΜΑΝΘΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡ. ΚΟΡΩΝΙΟΥ
ΕΤΩΝ 68
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΑΝΤΙΑ, ΗΡΩ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΤΕΜΙΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΣΟΥΛΙ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 75
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΜΙΝΤΖΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΛΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΕΤΡΟΣ & ΜΕΤΑΞΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χήρα ΔΗΜ. ΤΖΕΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΩΝ. ΚΟΥΡΔΗ
ΕΤΩΝ 81
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΡΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΡΔΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΡΔΗ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15-2-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ.
ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΕΤΩΝ 78
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΑΘΗΝΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ, ΔΩΡΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΕΦΡΑΙΜ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15/02/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ) ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΣΩΤ. ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ
(ΕΤΩΝ 97)
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15/2/2026 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΠΗΓΗΣ (χήρας) ΚΩΝ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 80
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΙΩΑΝΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΗΓΗ, ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15/2/2026 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΡΗ
ΕΤΩΝ 87
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ THN KYΡΙΑΚΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΡΟΪΤΙΚΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
{ΕΤΩΝ 94}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΕΛΕΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΑΘΑΝ. ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ THN KYΡΙΑΚΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΒΙΤΗ
{ΕΤΩΝ 53}
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Λ.Τ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ: ΣΩΤΗΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΘΑΝΑΣΗΣ & ΑΝΘΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ:
ΜΑΡΙΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΝΑ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ THN KYΡΙΑΚΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩ ΣΟΥΔΕΝΕΪΚΑ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤOY ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝOY ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟ
{ΕΤΩΝ 58}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤOY ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤOY
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ: ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ: MERCEDES 124
Ο ΣΚΥΛΟΣ ΤΟΥ: ΕΚΤΟΡΑΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ THN ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ NAO ΑΓΙOY ΑΝΔΡΕΟΥ (ΝΕΟ) ΠΑΤΡΩΝ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΟΔΥΣ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
{ΕΤΩΝ 71}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΜΑΡΙΝΟΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Η ΜΗΤΕΡΑ: ΓΚΟΛΦΩ
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15/2/2026 και ώρα 09:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Μαυρομανδήλας Πετρωτού Πατρών
ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 70
Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη του να προσέλθουν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΡΑΠΑΛΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΠΕΛΑΓΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΤΡΑΠΑΛΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
TΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 – 2 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 100
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΗΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15/2/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΚΙΑΔΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ κ ΘΕΙΟΥ
ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 90
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ:
ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ
Τ Α Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Α
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι
Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Με την συμπλήρωση ενός έτους από την κοίμηση του πολυαγαπημένου μας
Γεωργίου Χρηστ. Αποστολίδη
Ετών 37
σας προσκαλούμε να προσευχηθείτε μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του στην Θεία Λειτουργία και το Ιερόν Μνημόσυνον που θα τελέσουμε το Σάββατο 14-2-2026 από ώρα 7 εως 9 π.μ στον Ι.Ν Αγ. Κων/νου και Ελένης Αρόης Πατρών.
Οι Γονείς του : Χρήστος Αποστολίδης & Βασιλική (Βίκη) Διδάχου
Οι Αδελφές του : Ευτυχία & Κωνσταντίνα
Η Ανηψιά του : Δάφνη – Μαρία
Οι Λοιποί Συγγενείς
-------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 9.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πατρών Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού & θείου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γρηγ. ΓΑΛΑΝΗ
== ΕΤΩΝ 88 = =
Και παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: Θεώνη
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ:
Αναστασία & Παναγιώτης Κόντης
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ: Μιχαήλ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:
Χρήστος & Γεωργία Γαλάνη, Αλέξιος & Ελένη Γαλάνη, Μαρία & Κυριάκος Νιφόρα, Ιωάννα (Χήρα) Γεωργ. Γκοτσόπουλου, Ελένη (Χήρα) Δημ. Γκοτσόπουλου, Παρασκευή (Χήρα) Αντ. Ροδόπουλου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 - 2 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΓΙΩΝΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΤΩΝ 58
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΦΩΤΕΙΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΠΤΗ
ΜΑΡΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 - 2 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΧΑΝΤΖΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΑΝΤΖΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 - 2 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ χήρας ΒΛΑΣΙΟΥ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΓΙΟΥΛΑ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΔΗΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΛΕΞΙΑ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15/2/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ANAΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓ.
ΜΠΟΣΓΑΝΑ
ΕΤΩΝ 67
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΘΑΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ 15/2/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ ΤΟ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ-ΔΩΡΗΤΩΝ & ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕΝ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΩΣΙΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΩΣΙ ΜΕΘ' ΥΜΩΝ, ΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΨΙΣΤΟΝ ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 15-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΕΤΩΝ 60
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΤΕΛΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΑ, ΑΛΕΚΟΣ & ΑΝΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 15-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝ. ΚΑΚΑΦΩΝΗ
ΕΤΩΝ 93
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΗΝΑ, ΜΙΧΑΗΛ, ΣΟΦΙΑ, ΑΘΗΝΑ, ΟΥΡΑΝΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΜΙΧΑΗΛ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 15-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΣ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΡΙΤΑΙΑΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΜΑΣ
ΙΕΡΕΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΛΕΜΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 96
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ : ΡΟΥΜΠΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΕΜΙΩΤΗ,
ΤΑΣΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ,
ΘΕΟΔΩΡΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΤΑΣΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΛΕΜΙΩΤΗ,
ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΟΒΡΥΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΡΧΟΝΤΩΣ ΑΘΑΝ. ΜΑΚΡΗ
ΕΤΩΝ 81
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΚΡΗ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
ΑΓΓΕΛΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ & ΛΟΥΚΑΣ, ΑΚΡΙΒΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΖΩΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΝΙΚΟΣ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 15-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΩΝ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝ. ΝΙΦΟΡΑ
ΕΤΩΝ 77
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΦΟΡΑ,
ΕΙΡΗΝΗ & ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ,
ΑΘΗΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΟΛΑΡΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ χήρας ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΤΩΝ 82
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ,
ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΑΡΙΕΛΕΝΑ, ΒΑΣΙΛΚΗ, ΜΥΡΤΩ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15-2-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κυδωνιές Δ. Ερυμάνθου, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΡ.
ΠΕΦΑΝΗ
ΕΤΩΝ 73
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕΦΑΝΗ
Ο ΑΝΗΨΙΟΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕΦΑΝΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15-2-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Βελβιτσίου 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜ. ΤΣΕΛΙΚΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΕΤΩΝ 77
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΛΙΚΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΕΛΙΚΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ &ΑΝΝΙΤΑ ΤΣΕΛΙΚΑ, ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΑΝΤΙΟΧΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΕΛΙΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΙΟΛΙΟΣ, ΕΛΠΙΝΙΚΗ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΦΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15-2-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΧΙΛ. ΚΟΡΔΑ
ΕΤΩΝ 76
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΔΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & MAPIA ΚΟΡΔΑ, ΜΑΡΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ (χήρα) ΑΧΙΛ. ΚΟΡΔΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΜΑΡΩ, ΜΑΝΤΥ, MANTIANNA, ΧΑΡΗΣ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15-2-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ελληνικού Δήμου Ερυμάνθου, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΕΛΕΝΗΣ ΝΙΚ. ΧΑΡΑΜΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΣΜΑ - ΕΤΩΝ 69
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΜΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΡΑΜΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΝΙΚΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ, ΧΡΥΣΑ ΚΟΣΜΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15-2-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΣΟΦΙΑΣ (χήρας) ΑΝΤ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 83
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15-2-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡ. ΖΑΠΑΝΤΗ-ΚΟΡΔΑ
ΕΤΩΝ 59
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΟΦΙΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΠΕΤΡ. ΖΑΠΑΝΤΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ (χήρα) ΓΕΡ. ΚΟΥΝΑΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΚΟΡΔΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘ. ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 59
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΙΟΥΛΙΑ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ, ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΥΝΑΔΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΚΑΣ ΧΗΡΑΣ ΧΡ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ
ΕΤΩΝ 75
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΞΕΡΙΖΩΤΗΣ, ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΝΑ ΒΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΗΛΙΑ ΔΙΟΝ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
ΕΤΩΝ 56
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΛΑΚΑΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΔ. ΣΚΟΥΡΤΗ
ΕΤΩΝ 86
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΩΜΑΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΚΟΥΡΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΥΚΙΑ ΣΚΟΥΡΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΣ χήρας ΓΕΩΡΓ. ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ
ΕΤΩΝ 88
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΡΟΖΑΡΙΑ ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ, ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΤΟΠΟΛΕΩΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΘ. ΝΕΖΕΡΙΤΗ
ΕΤΩΝ 75
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ : ΑΛΕΚΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΝΕΖΕΡΙΤΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------
