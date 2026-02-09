Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11-2-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΛ. ΤΣΑΜΗ

ΕΤΩΝ 95

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12,30 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΚΟΚΟΥΛΑ,

ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΜΗ,

ΕΛΕΝΗ χήρα ΙΩΑΝ. ΤΣΑΜΗ,

ΑΝΔΡΑΝΑ χήρα ΑΝΤ. ΤΣΑΜΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΒΑΣ. ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΓΑΤΣΙΟΥ

ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΘΩΜΑΣ, ΒΙΟΛΕΤΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ (ΒΑΝΖΕΛ)

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΘΕΟΔ. ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ

ΕΤΩΝ 90

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΑ ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΕΛΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΣΠΥΡ. ΝΤΟΥΝΗ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ΩΡΑ 11:30 Πμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ A΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚNΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΑΛΑΝΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ: ΙΡΙΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------------------