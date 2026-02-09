Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11-2-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΛ. ΤΣΑΜΗ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12,30 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ.
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΚΟΚΟΥΛΑ,
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΜΗ,
ΕΛΕΝΗ χήρα ΙΩΑΝ. ΤΣΑΜΗ,
ΑΝΔΡΑΝΑ χήρα ΑΝΤ. ΤΣΑΜΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΒΑΣ. ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΓΑΤΣΙΟΥ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΘΩΜΑΣ, ΒΙΟΛΕΤΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ (ΒΑΝΖΕΛ)
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΘΕΟΔ. ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΑ ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΕΛΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΣΠΥΡ. ΝΤΟΥΝΗ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ΩΡΑ 11:30 Πμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ A΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚNΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΑΛΑΝΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΙΡΙΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΘΗΝΑ (χήρα) ΣΤΕΦ. ΚΟΥΝΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 89
Κηδεύουμε την Τετάρτη 11 -2-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Τσουκαλεϊκων.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΝΙΩΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
--------------
