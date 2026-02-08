Πάτρα: Ξεκινά η δίκη για το τροχαίο δυστύχημα - Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του 20χρονου Γιάννη και του 18χρονου Γιώργου

Στις δικαστικές αίθουσες της Πάτρας ξεκινά τη Δευτέρα η δίκη για το σοκαριστικό τροχαίο της 22ας Φεβρουαρίου 2024, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο νεαροί, ο 20χρονος Γιάννης Στεργίου και ο 18χρονος Γιώργος Παπαδόπουλος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών–Κορίνθου, στο ύψος των φαναριών της οδού Αρέθα, όταν η μοτοσικλέτα τους συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του ΙΧ, 30χρονος Πατρινός σεφ με δραστηριότητα στη Ζάκυνθο, συνελήφθη και θα δικαστεί με τον παλαιό ποινικό κώδικα, αντιμετωπίζοντας ποινές έως πέντε χρόνια για κάθε θάνατο.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά το τραγικό περιστατικό, οι οικογένειες των θυμάτων περιμένουν την δικαστική απόφαση, ελπίζοντας ότι η δικαιοσύνη θα ανακουφίσει τον πόνο τους και θα αποδώσει ευθύνες για την απώλεια των παιδιών τους. Το τροχαίο που είχε «παγώσει» το πανελλήνιο ξαναφέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για υπευθυνότητα και ασφάλεια στους δρόμους.