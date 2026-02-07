Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία στο σχολικό συγκρότημα Παπανδρέου

Εθελοντική αιμοδοσία συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 το 1ο και 6ο Γυμνάσιο Πατρών και το 26ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος του ΠΓΝΠ, με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών.

Η δράση απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και πολίτες της τοπικής κοινωνίας, με στόχο την ενίσχυση της εθελοντικής προσφοράς αίματος και την καλλιέργεια της αξίας της αλληλεγγύης, μέσα και από την ενεργό συμμετοχή των μαθητών.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: 'Την Τετάρτη 11/2/2026, το 1ο & 6ο Γυμνάσιο Πατρών και το 26ο Δημοτικό σχολείο Πατρών συνδιοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία, σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος του ΠΓΝΠ. Στην Αιμοδοσία συμμετέχουν ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Καραμανδανείου «Ο Άγιος Στυλιανός» και ο Αχαϊκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων Θαλασσαιμίας (ΑΣΠΠΑΜΑ).

Η δράση απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και πολίτες της τοπικής κοινωνίας και έχει στόχο την ενίσχυση της εθελοντικής προσφοράς αίματος και την ευαισθητοποίηση γύρω από την αξία της αλληλεγγύης. Η αιμοδοσία αποτελεί μια απλή αλλά πολύτιμη πράξη που μπορεί να σώσει ζωές.

Ξεχωριστή διάσταση στη δράση δίνει η ενεργός συμμετοχή των μαθητών/τριών, οι οποίοι/ες, στο πλαίσιο του μαθήματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» και του θεματικού κύκλου «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ», δημιούργησαν ζωγραφικά έργα με θέμα την εθελοντική αιμοδοσία. Η αφίσα της εκδήλωσης προέκυψε από τις μαθητικές δημιουργίες, οι οποίες θα παρουσιαστούν και στον χώρο της αιμοδοσίας.

Ώρες αιμοδοσίας: 10:00 – 13:00

Χώρος: Αίθουσα εκδηλώσεων 1ου & 6ου Γυμνασίου (Έλληνος Στρατιώτου & Αγ. Σοφίας, Πάτρα)

Δικαίωμα αιμοδοσίας: Άτομα 18–65 ετών

Καλούμε την τοπική κοινωνία να στηρίξει την πρωτοβουλία, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ζωής, προσφοράς και κοινωνικής ευθύνης.

Δίνουμε αίμα – Μαθαίνουμε στα παιδιά μας να προσφέρουν!

Εκ των Διευθύνσεων του 1ου, 6ου Γυμνασίου & 26ου Δημοτικού'.