Το τελευταίο αντίο του Άγγελου Τσιγκρή στο Λευτέρη Σταυρόπουλο

Η δήλωση του Αχαιού πολιτικού

Ο Αχαιός πολιτικός Άγγελος Τσιγκρής, με αφορμή το θάνατο του Λευτέρη Σταυρόπουλου,  Αχαιού με καταγωγή από την Ακράτα, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Με το Λευτέρη Σταυρόπουλο πολιτευτήκαμε μαζί για πρώτη φορά, όμως τελικά τον κέρδισε η δουλειά του στις Βρυξέλλες, όπου δραστηριοποιούταν τα τελευταία χρόνια. 

Υπήρξε σοβαρός, μετρημένος και μετριοπαθής άνθρωπος. 

Εύχομαι συλλυπητήρια στην οικόγενειά του. 

Καλό ταξίδι Λευτέρη!». 

