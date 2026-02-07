Το τελευταίο αντίο του Άγγελου Τσιγκρή στο Λευτέρη Σταυρόπουλο

Ο Αχαιός πολιτικός Άγγελος Τσιγκρής, με αφορμή το θάνατο του Λευτέρη Σταυρόπουλου, Αχαιού με καταγωγή από την Ακράτα, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με το Λευτέρη Σταυρόπουλο πολιτευτήκαμε μαζί για πρώτη φορά, όμως τελικά τον κέρδισε η δουλειά του στις Βρυξέλλες, όπου δραστηριοποιούταν τα τελευταία χρόνια.

Υπήρξε σοβαρός, μετρημένος και μετριοπαθής άνθρωπος.

Εύχομαι συλλυπητήρια στην οικόγενειά του.

Καλό ταξίδι Λευτέρη!».